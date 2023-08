La Selección de España Femenino derrotó (1-0) a Inglaterra en la Final del Mundial quedándose de esta manera con el título para llegar a lo más alto del deporte. Sin embargo, en medio de las celebraciones y entrega de medallas, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, protagonizó una escena dándole un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso. Ante este escenario hubo muchos pronunciamientos muy delicados. y Fernando Palomo dio su punto de vista a través de sus redes sociales.

Dichas imágenes del gesto de Rubiales fueron transmitidas en vivo y en directo recorrieron el mundo y una vez que ese momento fue subido a las redes sociales se convirtió en tendencia. En la entrega de medallas se pudo apreciar cuando el presidente de la Federación Española de Fútbol sostiene a la jugadora para darle una abrazo y posteriormente un beso. Además también salieron a la luz otras imágenes del presidente de la Federación Española de Fútbol cargando a otra jugadora de la selección en medio de los festejos.

Fernando Palomo sobre las polémicas de Rubiales

“La comisión disciplinaria de FIFA abre procedimiento contra Luis Rubiales. Es que al final será así: él no dimitirá, lo obligarán a hacerlo. No puede aguantar ni un minuto más”, aseveró Fernando Palomo a través de su cuenta oficial de Twitter sobre la polémica del presidente de la Federación Española de Fútbol.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Rubiales?

“Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad, sin mala intención y sin ningún tipo de mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea. No me queda otra que pedir perdón si hay gente que se ha sentido dañada, tengo que disculparme disculpas”, aseveró Luis Rubiales.

Si bien Rubiales pidió disculpas y admitió que “cometió un error” al besar a Hermoso, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que las disculpas de Rubiales fueron “insuficientes”. Así que el panorama no es nada alentador y las próximas horas serán decisivas para conocer una decisión por parte de las autoridades.