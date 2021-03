Opinión: "Ganar el grupo y evitar a México es fundamental para estar en Tokio"

La selección de Honduras hizo su debut en el Preolímpico de Guadalajara con victoria por 3-0 contra su similar de Haití. Se pueden hacer varias observaciones, pero la rareza del encuentro hace difícil que se saquen conclusiones contundentes de cara a los próximos partidos.

El partido en sí no fue brillante para la escuadra nacional, a pesar de que los caribeños empezaron el juego con 10 hombres y un portero que no era portero. Esta eventualidad condiciona todo el desarrollo de un partido que rápidamente la bicolor ganaba 3-0, y esto hizo suponer que el marcador sería muchísimo más abultado.

Pero no fue así; los nuestros fallaron fácilmente unas 4 o 5 ocasiones claras de gol, y siendo sinceros, también creo que el equipo dosificó las piernas. Jugando a 30 grados de temperatura y a la 1 de la tarde era quizás una decisión sabia, considerando también que el contrario empezó a responder con juego brusco y esto provocó que tanto Carlos Argueta como Douglas Martínez salieran con molestias.



Pero si se vale destacar la gran labor de Kervin Arriaga y Jonathan Nuñez, lo mejor de Honduras, en el mediocampo; mucha movilidad y calidad en los pies para ambos mediocampistas. Mientras tanto, la defensa dejó algunas dudas, considerando que los haitianos nos pudieron inquietar con muy poco y afortunadamente Guity respondió a la altura.

Quedó también claro que no tenemos laterales con proyección ofensiva. Decas lo hizo bien atrás, pero su fuerte no es atacar. Como tampoco lo fue para Meléndez que entró en reemplazo de Argueta. ¿Habrá sido parte del plan global? Quizás Coito y Falero dejaron a Wisdom Quayé fuera de la lista final pensando en que había que priorizar la zona baja según el rival que pueda tocar en semifinales, donde se define el boleto.

También me parecieron buenas las interacciones de Pinto, Rodríguez, Palma, y Obregón, muy técnicos todos. Por su parte, Darixon Vuelto metió dos goles, pero me no me termina de convencer ni en la selección ni en el Real España. Como que le falta algo más para dar el golpe de knock-out como futbolista.

De igual forma, creo que este equipo no tiene un centro delantero goleador. Douglas Martínez tiene características similares a las del Choco Lozano. Es bueno técnicamente y tiene movilidad, pero no me parece que sea de aquellos depredadores del área que tengan la portería entre ceja y ceja.

También hizo falta claridad para definir en los últimos metros. El equipo llegaba, pero no tomaba la decisión correcta en zona de definición; hace falta saber dar el golpe final, así como el último pase, cosa que hizo muy bien Alejandro Reyes cuando ingresó al terreno de juego. Y que también puede hacer muy bien Rigoberto Rivas; el delantero de la Regina de Italia será un salto de calidad para Honduras contra un rival de mayor peso. Tiene la jerarquía de un formado en Europa que sabe cuándo pasar y cuando definir en los últimos metros.

Esto será importantísimo, porque sinceramente pienso que no hay ninguna chance de clasificar a Tokio si no se gana el grupo. Hay que salir primer lugar y evitar a México a toda costa. Los aztecas tienen un equipo de gran categoría y están de locales, lo cual los hace triplemente complicados.



La clave está en ganar el grupo y cruzarse con el segundo de la otra llave. Seguramente será una Estados Unidos que es siempre respetable, pero que también se vio muy mal contra Costa Rica. Los gringos tienen lo suyo, pero son un rival terrenal con el que se puede disputar un mano a mano sin desventajas extra cancha y en igualdad deportiva.