Muma Fernández: "Aparte de Elis y Quioto, soy el tercero en esas características"

Carlos el "Muma" Fernández es una de las novedades en la convocatoria de Fabián Coito la selección naiconal de Honduras. En conferencia de prensa, el futbolista de Motagua se mostró contento y emocionado por estar en el equipo de todos.

"Estoy muy contento, feliz porque uno siempre sueña con estar en la selección, agradecido con Dios porque todo el que hace un sacrificio tiene su recompensa, y como te digo voy a tratar tratare de aprovechar esta oportunidad que siento que me la merezco”, empezó diciendo.

Seguido a eso, el veloz atacante se comparó con Alberth Elis y Romell Quioto, asegurando que sólo ellos lo superan en cuanto a desequilibrio como jugador: "Estoy agradecido con el profe por la oportunidad, depende de mí demostrar lo que se hacer. Soy desequilibrante, de los pocos con estas características, aparte de Elis y Quioto soy el tercero con esas caracteristicas; acá hay jugadores con buen pie, pero soy un jugador interesante, estoy trabajando duro espero explotar mis cualidades en la H”, afirmó.

Seguido a ello, Fernández continuó afirmando su seguridad en si mismo, y también sus ganas de seguir estando en la bicolor: “Acá tenés que trabajar al tope, hay una competencia bastante linda. El profe me está ayudando a crecer al máximo, lo mismo los compañeros, si ando bien y hago lo que el profe quiere, se que voy a ser de mucha utilidad”, agregó.

"Me puse triste ver varios listados y no estar ahi, pero siempre tuve la conviccción que llegaria la oportunidad, ahora depende de mi y trataré de mostrar de que estoy hecho para ganarme un puesto", concluyó. Honduras debuta en la Copa Oro 2021 el 13 de julio, y el ex Fénix de Uruguay podría ser una de las sorpresas en la lista final.