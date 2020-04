Motagua analiza sancionar Rubilio por la denuncia de violencia de género

Siguen las repercusiones por el escándolo de lo sucedio en el hogar de Rubilio Castillo. El delantero de Motagua fue denunciado por su esposa por violencia doméstica. El futbolista fue detenido rápidamente por la policia durante la madrugada y pasó la noche en una dependencia de los agentes policiales. Una noticia que repercutió mucho en el mundo deportivo y principalmente en su club.

El jugador reconoció la agresión hacía su esposa y fue sentenciado a 2 meses de trabajo comunitario, más asistencia psicológica. El juez había agregado una orden de restricción, pero su pareja pidió que la saquen y que, mientras no vuelva a suceder, seguirán viviendo juntos. El futbolista dio una pequeña entrevista cuando se encontraba en la parte de atrás de una camioneta de la policía y se mostró muy arrepentido por el hecho.

Pero la historia parece no terminar acá y el presidente financiero, Juan Carlos Suazo, habló sobre la posibilidad de sancionar a su futbolista: “En un comunicado dejamos clara nuestra postura como club, el futbolista se sometió a la Ley y debe cumplir como tal, luego nosotros veremos si corresponde alguna sanción interna en base a nuestros Estatutos, ya que es una persona que representa a la institución esté en ese momento ya sea en la cancha o no”.

��Comunicado Oficial:



��A la afición en general y al resto de la población por medio de la presente La Junta Directiva del Futbol Club Motagua MANIFIESTA: pic.twitter.com/rTODBLpgvC — Fútbol Club Motagua (desde �� ) (@MOTAGUAcom) April 14, 2020

Además, le hizo un pedido particular a Rubilio sobre seguir platicando acerca de lo sucedio en estos días: “No hemos hablado personalmente con él, pero se le giró la orden de no hablar el tema por las redes sociales”. El jugador suspendió algunas entrevistas que iba a estar dando estos días y quedó en su casa esperando la decisión por parte del club. Sus conocidos cuentan que acataría cualquier decisión que venga desde Motagua.

Es un caso particular el de Castillo y está lejos de tener su capítulo final. La pandemia del coronavirus hace que no sea un tema principal en la agenda de todos, pero si para las Águilas Azules. La sanción si se ve afectada, sobre todo porque no podrían suspenderlo por algunos partidos cuando todavía no se sabe si se reanudará o no el torneo nacional. Por ahora, Rubilio solo ha recibido un tirón de orejas por parte de los directivos.