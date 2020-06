Vicepresidente de Motagua arremete contra la Liga Nacional de Honduras

La liga de Honduras es una de las pocas que se cancelaron en la región y no tienen una fecha estipulada para el comienzo de la nueva temporada. Mientras Guatemala ya tiene dos fechas para el regreso del deporte, los catrachos no han armado si quiera un protocolo claro para empezar a los entrenamientos y ya hay varios directivos de distintos equipos que están muy enojados.

Uno que hizo saber su disconformidad fue el vicepresidente de Motagua. Juan Carlos Suazo arremetió contra la Liga Nacional y les apuntó fuertemente. Destacó que nadie los contacta a ellos y la información que tienen es la que se recopila en los medios de comunicación. Su enojo pasa por la falta de reuniones entre dirigentes y el nulo contacto con ellos por parte de los organizadores del torneo.

Estas fueron sus declaraciones en Diario Más: “No hemos tenido ninguna comunicación oficial, hemos escuchado y leído por los medios opiniones individuales, de que consideran que en agosto debe iniciar el torneo, pero para ello hay que estar preparados con un plan de bioseguridad, en ese sentido, nosotros ya decidimos como equipo usar el que utilizan en Costa Riva, ya que nos interesa proteger a nuestra gente”.

�� Nuestra Junta Directiva brinda su apoyo con entrega de alimentos al personal administrativo y jugadores de Reservas. Ⓜ️�� pic.twitter.com/Z5Yh4ziwQr — Fútbol Club Motagua (desde �� ) (@MOTAGUAcom) June 6, 2020

El vicepresidente destacó que hay confederaciones que ya están armando el inicio de otras competencias, mientras que ellos no avanzan en nada: "En Concacaf ya están buscando fecha para la próxima Liga Concacaf, todavía no nos dicen cómo sería el formato aunque tenemos la desventaja de que no tenemos estadio, el Nacional sigue en el abandono total”.

Es claro el déficit de tanto la Liga Nacional como la Fenafuth al momento de planear el reinicio de las actividades en Honduras. Según informan fuentes de la Concacaf, los dirigentes de la federación están en permanente comunicado con ellos, pero no con los equipos afiliados. Por ende, los directivos de los clubes catrachos son los últimos en enterarse de todos.