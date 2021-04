IFFHS publica once ideal de Concacaf en el Siglo XX con un solo centroamericano

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS por sus siglas en inglés) ha publicado en las últimas horas un nuevo once ideal, uno que particularmente compete a la Concacaf, teniendo en cuenta que el mismo se compone de (según el criterio de la mencionada entidad) los mejores futbolistas que tuvo la región durante el Siglo XX.

Los rankings elaborados por la IFFHS suelen causar una cierta polémica, ya que en repetidas ocasiones choca con opiniones preestablecidas, al basarse imperiosamente en números (y no una apreciación más global). Este no es la excepción, ya que solo cuenta con un centroamericano. Y no, no es Jorge "Mágico" González.

Como delantero por la derecha aparece en el plano Julio César Dely Valdés, estrella panameña que supo brillar en cuadros como el PSG; Cagliari y Málaga. Fuera de él, no hay ningún otro de esa sub-región, e incluso no hay ningún representante del caribe (aún teniendo al trinitense Dwight Yorke, en el Manchester United al filo del fin del Siglo XX).

El once ideal de Concacaf en el Siglo XX según IFFHS

De los 10 puestos restantes, ocho corresponden a mexicanos. En el arco está Antonio Carbajal, mientras que la defensa la integran Ramón Ramírez, Claudio Suárez, Marcelo Balboa (Estados Unidos) y Gustavo Pena. El mediocampo es de Luis de la Fuente, Raúl Cárdenas y Thomas Dooley (Estados Unidos).

En el ataque, además del mencionado canalero, están Carlos Hermosillo por la izquierda y el mítico Hugo Sánchez como centrodelantero. Sin ticos; cuscatlecos ni catrachos (representantes de Centroamérica en Copas del Mundo del Siglo XX), así es el once ideal de Concacaf en el Siglo XX según la IFFHS.