Hugó Sánchez: "La entrada más criminal que recibí en la vida, fue de un salvadoreño"

Después de que Tigres perdiera por 2-1 contra el Alianza y América no pasara del empate ante Comunicaciones, en el programa Fútbol Picante de Espn tuvieron un acalorado debate.

Los panelistas reconocieron lo difícil que es jugar de visita en Centroamérica para los equipos mexicanos, tanto a nivel de clubes como de selección nacional.

Uno de los integrantes del programa es nada menos que Hugo Sánchez, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia del país azteca. En el marco de la discusión sobre el arbitraje de Jair Marrufo (silbante del Comunicaciones - América), el Penta Pichichi aprovechó para contar una vivencia de cuando fue jugador.

En 1981, las eliminatorias rumbo al Mundial de España 82' se jugaron en Tegucigalpa, Honduras, no a visita recíproca como se acostumbra ahora. La selección mexicana cayó eliminada de esa Copa del Mundo, y Sánchez recordó cuando sufrió una fractura de nariz.





Hugo Sánchez contra El Salvador, 1981.



"A mí la entrada más criminal que me hicieron en mi vida como jugador fue en las eliminatorias en Honduras, contra El Salvador. Hice el saque inicial, di el balón para atrás, y un cabezazo en la cara del defensa que me vino a marcar, me rompió la nariz en cinco", reveló.



*Declaración a los 4:53 de video