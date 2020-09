Fenifut presentó oficialmente a Juan Vita como nuevo entrenador de la Selección de Nicaragua

Luego del confuso episodio en torno a Francisco Ramírez Gámez, finalmente la Fenifut anunció al argentino Juan Vita como el flamante entrenador de la Selección de Nicaragua. La presentación se realizó de manera conjunta con su primera conferencia de prensa, donde compareció ante los medios que se presentaron.

En primera instancia, el sudamericano observó que "el fútbol en Nicaragua ha crecido mucho" y remarcó las clasificaciones a las Copa Oro: "Eso lo tengo muy en claro y es muy importante. Si analizamos los últimos 10 años del fútbol en Nicaragua, el país ha dado un paso enorme con el avance de la liga".

Tras esto, indicó que "el desafío es que Nicaragua ha dado un paso adelante, y ahora tenemos que consolidarnos e ir por el siguiente paso". Luego, añadió en referencia a ello: "Venimos de un tropezón el año pasado en cuanto a resultados, que no han sido por ahí lo que se esperaba. Tenemos que afianzar ese primer paso. No podemos pensar en el segundo o tercer objetivo si no podemos afianzarnos en el primero".

Presentación oficial del Director Técnico de la Selección Nacional. pic.twitter.com/DFYdEHbkIU — FENIFUT NICARAGUA (OFICIAL) (@Fenifutnica) September 2, 2020

En vistas a las eliminatorias, opinó: "Para mi el partido más importante que tiene Nicaragua es el primero. No por el rival, sino porque es el primero (Santa Lucía)". Además, agregó: "No tenemos que tener falta de humildad. Santa Lucía le ganó a República Dominica el año pasado, tenemos que tener los pies sobre la tierra. Soñar en grande, pero trabajar con los pies en la tierra".

Finalmente, se refirió a los dos grandes rivales a vencer que tiene Nicaragua en la primera fase: "Belice y Haití, dos selecciones complicadas. Si empezamos a trabajar podemos estar a la altura, y podemos competirle a cualquiera".