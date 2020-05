¿Dardo a quien? Rolando Fonseca critica a los jugadores que atacan a Pinto

Siguen las repercusiones por los entredichos que tuvieron Jorge Luis Pinto y Carlos Costly. El colombiano dejó una muy mala imagen cuando dirigido a la selección de Honduras y no fue solo en la parte deportiva. Varios jugadores históricos quedaron muy enojados con él y se lo hicieron saber en las declaraciones posteriores. Hasta el mismo entrenador quedó enojado por su poco exitoso paso en la Bicolor.

Pero entre tantas críticas, apareció un ex-futbolista que lo defendió. Se trata de Rolando Fonseca, uno de los jugadores más importantes que tuvo la selección de Costa Rica y que logró jugar el Mundial de Corea-Japón en el 2002. No solo defendió a Pinto por su trabajo en la selección tricolor, sino que aprovechó para atacar a sus críticos y destacó su forma de lograr sacar lo mejor de cada uno de sus dirigidos.

El ex-delantero habló en una entrevista con Diario Diez, llenó de elogios al técnico y tiró varios dardos para sus opositores: "Uno de mis mejores entrenadores ha sido Jorge Luis Pinto. Los únicos jugadores que tienen problemas con Pinto son los que no quieren ser mejores futbolistas. Él te exige para que seas el mejor. El jugador disfruta de Jorge, nunca tuve problemas con él siendo un jugador vago".

Además, contó una anécdota que demuestra lo exigente que era el entrenador con él y la promesa que lo hizo en plena práctica: "Recuerdo que Pinto me hizo vomitar en una cancha y me dijo que iba a disfrutar el fútbol. En mi caso, él vino a dejar una escuela gran escuela con displina, tal vez no la tiranía es buena. Creo que los jugadores que tienen problema con Pinto es porque no se adaptan a esos regaños, que te quite las horas, pero todo eso te va a hacer mejor".

El tico se mostró muy agradecido con el entrenador que terminó logrando un histórico quinto puesto con la Tricolor en el Mundial de Brasil en el 2015. Sin nombrar a nadie en particular, lanzó duras críticas contra lo que atacan a Pinto. Es claro de que lado está en la pelea y como defenderá a, como dice él, uno de sus mejores entrenadores. Veremos si Costly o algún otro protagonista sale a responderle.