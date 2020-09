Brayan Gil insiste con querer tener la nacionalidad salvadoreña

La incertidumbre que había sobre Brayan Gil y la selección que eligiría para representar parecía haberse terminado cuando fue convocado por Colombia. El ex-delantero del FAS entrenó en el microclima que armó la Sub 20 cafetera y eso le ponía fin al sueño de verlo defender la camisa de la Selecta.

Tras destacarse en el FAS, en donde jugó 25 partidos y marcó 16 goles, el atacante fue fichado por el KAA Gent de Bélgica. Mientras, empezó los trámites para tener la nacionalidad cuscatelca y poder jugar para la selección. La pandemia no permitió que pudiera llegar a entrenar un mes con el equipo europeo y terminó convirtiéndose en agente libre.

Después de varios meses sin equipo, Brayan Gil se sumó al Alianza Petrolera de Colombia y, no solo eso, sino que fue citado para integrar la Sub 20 de dicho país. Una convocatoria que sorprendió hasta el propio jugador que no tenía en sus planes jugar para el combinado del país en el que nació. Su cabeza, según declaraciones propias, estaba en El Salvador.

Brayan Gil fue presentado en Alianza Petrolera de Colombia hace unos días.

Pero no hay que descartarlo para la Selecta, el delantero habló con El Gráfico y dejó una puerta abierta: "Hasta que los papeles de El Salvador no salgan, creo que yo no podría dar una respuesta clara. Teniendo unos los documentos uno puede decir una fecha. Yo no los tengo en este momento, entonces, no podría decir una fecha o tanto tiempo en específico".

Y ante la pregunta sobre cerrar la posibilidad de jugar para la Selecta, Gil fue completamente sincero: "No, para nada". El jugador sigue ligado al país que lo vio crecer como persona y como jugador de futbol. Además, todavía tiene a sus hermanos jugando acá en Metapán (Cristian) y Mayer (FAS).