Anécdota: el elogio de Mesut Ozil a Joel Campbell en el Arsenal

Joel Campbell ha sido uno de los centroamericanos más exponentes de los últimos tiempos, con una extensa trayectoria por el fútbol de Europa, militando en clubes de Francia, Portugal, España, Grecia Italia y también Inglaterra. En esa última nación, es recordado su paso por el Arsenal, uno de los integrantes del "Big Six" (seis grandes) de la Premier League.

En diálogo con ESPN, el costarricense rememoró los tiempos en los que se vistió de Gunner: "Cuando me dieron la oportunidad la aproveché, cuando me pidieron en cancha lo aproveché", manifestó primeramente. Además, indicó: "Pregunten por Joel Campbell en Inglaterra, van a hablar bien de mí".

Joel Campbell durante su paso como Gunner

Además, con referencia a aquellas épocas, reveló una historia inédita: "Esta anécdota nunca la he contado, pero Mesut Özil una vez se me acercó y me dijo: ¡Yo no sé por qué usted no juega si es de los pocos que entiende el juego en este equipo!". Claro, el alemán era una de las máximas figuras de aquel planetal.

En otro aspecto de aquella temporada, deslizó: "Cuando estuve en el Arsenal pude disfrutar de un futbol que yo estaba más acostumbrado a practicar. Al entrenador no le gustaba que hiciéramos tiros de media distancia, le gustaba garantizar que el gol se diera con el jugador que más estuviera cerca del área rival".

Aquella temporada, la 2014-15, el Arsenal acabó en la tercera colocación, clasificando a la UEFA Champions League. En la cita internacional, se llegó a los octavos de final, donde sucumbieron contra el Barcelona. Mientras tanto, devuelta al torneo doméstico, los de rojo y blanco fueron los escoltas de aquella histórica edición que vio campeón al modesto Leicester.