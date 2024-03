Javier Salinas, el director deportivo de la selección de fútbol de Nicaragua, ha dejado de lado el amistoso que se le viene a la selección para enfocarse en un grave problema. El mexicano se refirió al caso de Francis Castillo, capitán del combinado sub-20 nicaragüense que recientemente mostró interés por unirse a El Salvador.

Según las declaraciones del azteca a La Prensa, el padre del futbolista del Cadiz FC ha desempeñado un papel crucial en este caso. Lo responsabiliza por la posibilidad de que el juvenil termine dejando al combinado pinolero para sumarse a los cuscatlecos.

¿Qué dijo Javier Salinas sobre la situación de Francis Castillo?

“El papá funge como su agente y se reunió con la gente de El Salvador. He estado en comunicación con ellos (FESFUT) porque no es la primera vez que vemos un caso así, donde están jugando al mejor postor. Hay que ser muy serio y tener una muy buena comunicación en estos casos“, afirmó.

Y agregó: “He hablado con los de El Salvador y les he dicho que no podemos estar jugando así. El jugador estaba en la prelista de ellos y al final el papá decidió que jugara con nosotros, donde se le dio el mismo tratamiento que a otros jugadores. Entendemos que El Salvador lo va a convocar, no a la mayor porque no ha debutado en la primera división“, agregó.

Salinas dejó en claro que no está de acuerdo con las acciones del padre de Francis Castillo: “Tenemos que tener claro que no hay ningún jugador por encima de la selección, a nadie se le puede rogar para venir, debe ser un honor y un orgullo representar esta camiseta. No nos podemos prestar a estos juegos del padre de Francis”.

Y concluyó: “Con él conversé en el torneo, es un niño centrado, con gran prospecto, pero sus decisiones profesionales son suyas y de su papá. Hemos estado en comunicación con El Salvador para que no nos suceda a los dos, porque no podemos ser rehenes de los caprichos de algún papá, para ver dónde se le prometen más cosas. Así no funcionan las selecciones nacionales, hay que tratarlas con mucho respeto”.

¿Quién es Francis Castillo?

Francis Castillo es un delantero de 18 años que nació en Estados Unidos y tiene ascendencia nicaragüense y salvadoreña. Comenzó su carrera en el FC Delco Academy, luego pasó a la Academia del Philadelphia Union para terminar su recorrido en el Juvenil A del Cádiz de España. Hace meses que entra con la Sub 20 de Nicaragua, pero todavía no definió a qué país representará.

