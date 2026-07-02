En qué estadio juegan Suiza vs. Argelia en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Suiza y Argelia hacen su estreno en el duelo de eliminación directa por un lugar entre los octavos de final. Así es el recinto en el que se medirán.

Suiza y Argelia se enfrentan este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que tendrá como escenario el BC Place, ubicado en Vancouver, Canadá.

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El partido cerrará la jornada mundialista del jueves, después de España vs. Austria y Portugal vs. Croacia. El ganador avanzará a los octavos de final y enfrentará al vencedor de Colombia vs. Ghana.

Suiza llega como ganadora del Grupo B, con una fase de grupos sólida y una victoria clave ante Canadá en el cierre. Argelia, por su parte, avanzó como una de las mejores terceras del Grupo J, después de un empate electrizante ante Austria.

ver también Suiza vs. Argelia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Dónde juegan Suiza vs. Argelia

El partido entre Suiza y Argelia se disputará en el BC Place, una de las dos sedes canadienses del Mundial 2026, junto con el Toronto Stadium.

El estadio está ubicado en el centro de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, muy cerca de False Creek y con una conexión directa con el entorno urbano de la ciudad. Es la casa de los BC Lions, de la Canadian Football League, y de los Vancouver Whitecaps, de la MLS.

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El BC Place fue inaugurado en 1983 y atravesó una remodelación importante en 2011, cuando incorporó uno de sus rasgos más reconocibles: el techo retráctil. Esa característica lo convirtió en un estadio muy versátil para fútbol, fútbol canadiense, conciertos y grandes eventos internacionales.

Para Suiza vs. Argelia, el escenario tendrá una particularidad: se jugará en una sede canadiense con clima controlable, aforo medio y un entorno visual muy distinto al de los grandes estadios estadounidenses del torneo.

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BC Place, una sede cubierta en pleno Vancouver

El BC Place se destaca por su ubicación y por su techo retráctil.

A diferencia de otros estadios del Mundial que se apoyan en su escala monumental, el recinto de Vancouver ofrece una experiencia más compacta, con el público cerca del campo y una atmósfera que puede amplificarse si el partido se vuelve cerrado.

La ubicación también le da un valor especial. El estadio está en una zona céntrica, con acceso por transporte público y con las montañas de Columbia Británica como parte del paisaje que rodea a la ciudad.

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Para el Mundial, el estadio mantiene el nombre de BC Place, aunque fue adaptado a los estándares de FIFA en superficie de juego, zonas operativas, prensa, hospitality, seguridad y circulación de aficionados.

Capacidad del BC Place para el Mundial 2026

El BC Place tiene una capacidad cercana a los 54.500 espectadores para el Mundial 2026.

No es una de las sedes más grandes de la Copa, pero sí una de las más reconocibles de Canadá. Su techo retráctil permite proteger el evento de la lluvia o del clima cambiante de Vancouver, algo importante en una ciudad donde las condiciones pueden variar con rapidez.

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El estadio también cuenta con tribunas amplias, sectores premium, zonas de hospitalidad y una operación preparada para eventos internacionales. Además, su cercanía con el centro de Vancouver facilita el movimiento de público en días de partido.

Para Suiza vs. Argelia, ese marco puede generar un clima muy interesante. Suiza llega con más ranking y mejor recorrido de grupo; Argelia, con menos favoritismo, pero con una clasificación que llegó cargada de emoción y confianza.

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Los partidos del Mundial 2026 en el BC Place

El BC Place tendrá siete partidos en el Mundial 2026: los cinco que pasaron de fase de grupos, este cruce de 16avos de final y un partido de octavos de final.

Los partidos programados en esta sede son:

Australia 2-0 Turquía — Grupo D, 13 de junio.

— Grupo D, 13 de junio. Canadá 6-0 Qatar — Grupo B, 18 de junio.

— Grupo B, 18 de junio. Nueva Zelanda 1-3 Egipto — Grupo G, 21 de junio.

— Grupo G, 21 de junio. Suiza 2-1 Canadá — Grupo B, 24 de junio.

— Grupo B, 24 de junio. Nueva Zelanda 1-5 Bélgica — Grupo G, 26 de junio.

— Grupo G, 26 de junio. Suiza vs. Argelia — 16avos de final, 2 de julio.

— 16avos de final, 2 de julio. Octavos de final — 7 de julio.

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Así se lució el BC Place en el último juego.

Suiza llega como líder del Grupo B

Suiza avanzó a los 16avos de final como primera del Grupo B.

El equipo europeo empezó con un empate 1-1 ante Qatar, luego goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y cerró con una victoria 2-1 frente a Canadá en Vancouver. Ese triunfo le permitió terminar en lo más alto de la zona con 7 puntos.

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El recorrido suizo fue de menor a mayor. El debut dejó dudas por el empate ante Qatar, pero el equipo respondió con contundencia ante Bosnia y confirmó su liderazgo frente a una de las anfitrionas del torneo.

Argelia se clasificó tras un cierre dramático

Argelia avanzó como una de las mejores terceras del Grupo J.

El equipo africano debutó con una derrota 3-0 ante Argentina, reaccionó con una victoria 2-1 frente a Jordania y cerró con un empate 3-3 contra Austria, en uno de los partidos más intensos de la fase de grupos.

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Ese último encuentro tuvo de todo: cambios de marcador, goles sobre el final y una clasificación que se terminó resolviendo en medio de mucha tensión. Austria quedó segunda, pero Argelia también logró meterse en los 16avos como uno de los terceros más fuertes.

Ahora tendrá una prueba distinta. Suiza no llega con el brillo de una potencia ofensiva, pero sí con orden, experiencia y capacidad para competir en partidos cerrados.

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Datos de Suiza vs. Argelia