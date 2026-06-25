¿Por qué no juega Nico Schlotterbeck hoy en Alemania vs. Ecuador por el Mundial 2026?

Alemania ya se aseguró el primer puesto gracias al desempate olímpico y cierra el grupo contra Ecuador con algunas ausencias.

Este jueves 25 de junio se juega la última jornada del Grupo E del Mundial 2026, el cual ya le pertenece a Alemania después de lo que fue su victoria contra Costa de Marfil. La Die Mannschaft se enfrenta a Ecuador, que necesita obligatoriamente sumar para no quedar eliminado.

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El seleccionado comandado por Julian Nagelsmann, el técnico más joven de la Copa del Mundo, no podrá contar en el último duelo de la fase de grupos con Nico Schlotterbeck. El defensor central que fue titular en las primeras dos jornadas se pierde la tercera frente a Ecuador.

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¿Qué le pasó a Nico Schlotterbeck?

El zaguero central sufrió una rotura de ligamento en su tobillo izquierdo. Esta lesión lo deja fuera del Mundial 2026 y con la posibilidad de que el Real Madrid, equipo que estaba interesado, deje de intentar por su contratación en este mercado.

Es una baja muy sensible para Nagelsmann, ya que es el único zaguero central zurdo. Pierde mucho en la salida desde el fondo con su perfil. El reemplazante para este jueves será Antonio Rüdiger, quien lo sucedió en el duelo contra Costa de Marfil en el que Schlotterbeck aguantó hasta el primer tiempo.

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Después de enterarse de la lesión, el defensor del Borussia Dortmund dio un mensaje en sus redes sociales en el que pidió prioridad para el equipo. Considera que es lo más importante en este momento.

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“Necesito tiempo para asimilarlo todo y hablaré de ello más tarde. Por lo tanto, por ahora no haré declaraciones detalladas al respecto. Lo que importa ahora es el equipo. Se merecen el apoyo incondicional de todos los alemanes. Unámonos y demostremos que apoyamos a esta selección alemana en las buenas y en las malas, y apoyémosla en su camino hacia el título mundial“, escribió Schlotterbeck.

En resumen

Alemania enfrenta hoy a Ecuador en el cierre del Grupo E del Mundial 2026.

enfrenta hoy a Ecuador en el cierre del Grupo E del Mundial 2026. El defensor Nico Schlotterbeck quedó fuera del torneo tras sufrir una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo.

quedó fuera del torneo tras sufrir una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo. El central Antonio Rüdiger será el reemplazante titular en la zaga de la selección alemana.