¿Por qué no juega Kaoru Mitoma hoy en el Japón vs. Suecia por el Mundial 2026?

Japón se juega un partido clave contra Suecia que lo podría dejar líder del Grupo F si se dan los resultados que necesita.

Japón juega su último partido por el Grupo F del Mundial 2026 este jueves 25 de junio. Los nipones se enfrentan a Suecia buscando el primer puesto que, por el momento, le pertenece a Países Bajos por diferencia de gol. De ganar, deberán esperar al resultado de los neerlandeses.

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Hajime Moriyasu, histórico entrenador de Japón, tuvo varias complicaciones en cuanto a las bajas para preparar esta Copa del Mundo. Una de ellas fue la de Kaoru Mitoma, uno de los mejores jugadores que tiene el combinado asiático.

El futbolista que pertenece al Brighton de la Premier League no fue parte de los convocados por Moriyasu por una lesión. Se lesionó en la zona del isquiotibial izquierdo, que lo obligó a pasar por el quirófano y posteriormente perderse la Copa del Mundo.

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Según informan medios japoneses, Mitoma estaría entre cuatro a seis meses de baja por esta lesión que incluyó una cirugía. El extremo izquierdo tuvo este problema a inicios de mayo en la victoria por 3-0 de su equipo ante Wolverhampton. Tuvo que ser retirado al comienzo de la segunda parte.

Además de su ausencia, Moriyasu tampoco pudo contar con el ex Liverpool Minamino. El actual futbolista del Mónaco sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda en diciembre. Fue evaluado, pero no llegó a tiempo para recuperarse del todo.

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El 11 de Japón para enfrentar a Suecia

Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Kou Itakura, Ayumu Seko, Hiroki Ito; Ao Tanaka, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Daichi Kamada; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.