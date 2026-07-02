¿Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal vs. Croacia por los 16avos del Mundial 2026?

Bernardo Silva quedó fuera del once titular de Portugal para enfrentar a Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026.

La Selección de Portugal afrontará este jueves un exigente compromiso frente a Croacia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo que se disputará en el BMO Field de Toronto, Canadá, a partir de las 17:00 horas. El conjunto dirigido por Roberto Martínez buscará avanzar de ronda, aunque lo hará con una decisión que ha llamado la atención en la previa del encuentro.

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La principal novedad en la alineación portuguesa será la ausencia de Bernardo Silva en el once titular de Portugal. El talentoso mediocampista comenzará el partido desde el banquillo de suplentes, pese a ser uno de los futbolistas más importantes del equipo. Hasta el momento no se ha informado sobre alguna molestia física, por lo que todo apunta a una decisión estrictamente táctica del cuerpo técnico.

Pedro Neto toma el lugar de Bernardo Silva

Ante la ausencia de Bernardo Silva, el encargado de ingresar al equipo será Pedro Neto, quien ocupará la banda derecha del ataque portugués. El extremo acompañará a Rafael Leão por el sector izquierdo y a Bruno Fernandes, quien tendrá la responsabilidad de generar el fútbol ofensivo por el carril central.

Como principal referencia en el área aparecerá, una vez más, Cristiano Ronaldo, quien intentará liderar a Portugal en busca del boleto a los octavos de final. La experiencia del histórico delantero será una de las principales armas de un equipo que aspira a pelear por el título mundial.

Con estas modificaciones, Portugal saltará al terreno de juego con Diogo Costa en la portería; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes en defensa; João Neves y Vitinha en el mediocampo; Pedro Neto, Bruno Fernandes y Rafael Leão como mediapuntas; mientras que Cristiano Ronaldo comandará el ataque.

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El enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de esta fase del torneo, ya que Portugal y Croacia cuentan con plantillas de gran calidad y experiencia internacional. La apuesta de Roberto Martínez por dejar en el banco a Bernardo Silva será uno de los aspectos más seguidos del partido, especialmente si el resultado obliga al seleccionador a mover sus piezas durante el compromiso.

Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026