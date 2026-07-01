En qué estadio juegan Inglaterra vs. Congo en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Será uno de los partidos más atractivos de la jornada. Inglaterra llega como ganadora del Grupo L, mientras que Congo avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo K.

Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan este miércoles 1° de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que se jugará en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Georgia.

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Será uno de los partidos más atractivos de la jornada. Inglaterra llega como ganadora del Grupo L, mientras que Congo avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo K después de una clasificación histórica.

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El ganador de este cruce se medirá en octavos de final contra México, que anoche le ganó 2-0 a Ecuador en el Azteca.

Dónde juegan Inglaterra vs. Congo

El partido entre Inglaterra y Congo se disputará en el Atlanta Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el Mercedes-Benz Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Atlanta, Georgia, muy cerca del centro de la ciudad y de puntos emblemáticos como el Centennial Olympic Park. Es la casa de los Atlanta Falcons, de la NFL, y de Atlanta United, uno de los clubes de mayor convocatoria de la MLS.

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El Mercedes-Benz Stadium fue inaugurado en 2017 y rápidamente se convirtió en uno de los recintos más modernos de Estados Unidos. Su diseño, su tecnología interior y su capacidad para recibir grandes eventos lo transformaron en una de las sedes más destacadas del torneo.

Para Inglaterra vs. Congo, el estadio tendrá un cruce de estilos muy marcado. Del lado europeo, una selección con figuras de elite, experiencia y obligación de avanzar; del lado africano, un equipo que llega con impulso emocional, velocidad y la posibilidad de seguir escribiendo historia.

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Atlanta Stadium, una sede moderna y de alto impacto visual

El Atlanta Stadium es una de las sedes más tecnológicas del Mundial 2026.

Su rasgo más reconocible es el techo retráctil, formado por paneles que se abren y cierran con un diseño inspirado en una cámara. Esa característica permite adaptar el estadio a las condiciones climáticas y ayuda a manejar el calor y la humedad típicos de Atlanta en esta época del año.

Otro elemento distintivo es su pantalla circular de 360 grados, conocida como Halo Board, instalada en la parte superior del estadio. Es una de las pantallas más llamativas del deporte estadounidense y refuerza la sensación de espectáculo dentro del recinto.

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Atlanta Stadium será el escenario del juego de Inglaterra vs. Congo. Foto: centennialparkdistrict.

Para el Mundial, el estadio utiliza el nombre de Atlanta Stadium por las reglas de FIFA sobre marcas comerciales. Además, fue adaptado a los requisitos del torneo, especialmente en superficie de juego, dimensiones, accesos, zonas técnicas, prensa y áreas de hospitalidad.

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Capacidad del Atlanta Stadium para el Mundial 2026

El Atlanta Stadium tiene una capacidad cercana a los 75.000 espectadores para el Mundial 2026, según la configuración prevista para el torneo.

Más allá del aforo, el recinto se destaca por su estructura interior. Cuenta con tribunas amplias, sectores premium, suites, zonas de hospitalidad y una operación preparada para eventos de enorme demanda.

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También es un estadio pensado para distintos formatos. Recibe partidos de NFL, MLS, fútbol internacional, eventos universitarios, conciertos y espectáculos masivos. Esa versatilidad lo convierte en una sede ideal para una Copa del Mundo ampliada, con partidos de fase de grupos y cruces de eliminación directa.

Para Inglaterra vs. Congo, ese marco puede potenciar la sensación de partido grande. Inglaterra llega con favoritismo y presión; Congo, con menos cartel, pero con una historia fuerte detrás de su clasificación. En un estadio cerrado, moderno y con mucha presencia visual, el ambiente puede jugar un papel importante.

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Los partidos del Mundial 2026 en el Atlanta Stadium

El Atlanta Stadium tendrá ocho partidos en el Mundial 2026, incluidos los encuentros de fase de grupos que ya pasaron, este cruce de 16avos de final, un partido de octavos de final y una semifinal.

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Entre los partidos programados en esta sede aparecen:

España 0-0 Cabo Verde — Grupo H, 15 de junio.

— Grupo H, 15 de junio. Portugal 1-1 Congo — Grupo K, 17 de junio.

— Grupo K, 17 de junio. Cabo Verde 1-1 Uruguay — Grupo H, 21 de junio.

— Grupo H, 21 de junio. Congo 3-1 Uzbekistán — Grupo K, 27 de junio.

— Grupo K, 27 de junio. Inglaterra vs. Congo — 16avos de final, 1 de julio.

— 16avos de final, 1 de julio. Octavos de final — 7 de julio.

— 7 de julio. Semifinal — 15 de julio.

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Inglaterra llega como líder del Grupo L

Inglaterra avanzó a los 16avos de final como primera del Grupo L.

El equipo de Thomas Tuchel debutó con una victoria 4-2 ante Croacia, luego empató 0-0 contra Ghana y cerró la fase de grupos con un triunfo 2-0 frente a Panamá. Con esos resultados terminó invicto y en la cima de la zona.

Aun así, el rendimiento inglés dejó matices. La victoria ante Croacia mostró poder ofensivo, pero los partidos siguientes fueron más cerrados. Ahora, en el mata-mata, Inglaterra deberá recuperar fluidez y evitar que el partido se vuelva incómodo.

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Congo llega después de una clasificación histórica

República Democrática del Congo se metió en los 16avos de final como una de las mejores terceras del Grupo K.

El equipo africano empezó con un empate 1-1 ante Portugal, luego perdió 1-0 contra Colombia y cerró con una victoria 3-1 frente a Uzbekistán. Ese triunfo fue clave: le permitió avanzar y lograr su primera victoria mundialista bajo el nombre actual del país.

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Congo ya había jugado un Mundial en 1974, cuando compitió como Zaire. Por eso, esta clasificación tiene un peso especial: no solo volvió a la Copa del Mundo, sino que además superó la fase de grupos y llegó a una ronda eliminatoria.

Datos de Inglaterra vs. Congo

Partido: Inglaterra vs. República Democrática del Congo.

Inglaterra vs. República Democrática del Congo. Instancia: 16avos de final.

16avos de final. Fecha: miércoles 1 de julio.

miércoles 1 de julio. Ciudad: Atlanta, Georgia.

Atlanta, Georgia. Estadio: Mercedes-Benz Stadium / Atlanta Stadium.

Mercedes-Benz Stadium / Atlanta Stadium. Capacidad: cerca de 75.000 espectadores.

cerca de 75.000 espectadores. Contexto: Inglaterra fue primera del Grupo L; Congo avanzó como una de las mejores terceras del Grupo K.

Inglaterra fue primera del Grupo L; Congo avanzó como una de las mejores terceras del Grupo K. Premio: el ganador avanza a octavos de final.