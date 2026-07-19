Cuántas finales de Mundial jugó Argentina y cómo le fue en cada una

Argentina se metió a una nueva final de la Copa del Mundo y espera ganar su cuarto título de la historia ante España.

Argentina enfrentará a España en la séptima final mundialista de su historia. En las seis anteriores obtuvo tres títulos y sufrió tres derrotas.

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La Albiceleste fue campeona en 1978, 1986 y 2022, mientras que terminó subcampeona en 1930, 1990 y 2014. El partido de 2026 también será su segunda definición consecutiva, después de la consagración frente a Francia en Qatar.

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Uruguay 1930: derrota 4-2 frente al anfitrión

Argentina disputó la primera final de la historia de los Mundiales el 30 de julio de 1930, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Pablo Dorado adelantó a Uruguay, pero Carlos Peucelle y Guillermo Stábile dieron vuelta el resultado antes del descanso. Argentina se fue al entretiempo con una ventaja de 2-1.

Uruguay reaccionó durante la segunda mitad y se impuso 4-2 con los goles de Pedro Cea, Santos Iriarte y Héctor Castro. La Albiceleste terminó como subcampeona en la primera edición del torneo.

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Argentina 1978: victoria 3-1 sobre Países Bajos

La segunda final se disputó el 25 de junio de 1978 en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Mario Kempes abrió el marcador para Argentina, pero Dick Nanninga empató a ocho minutos del final. Poco antes de concluir el tiempo reglamentario, Rob Rensenbrink estrelló un remate contra el poste que pudo haberle dado el título a Países Bajos.

En la prórroga, Kempes volvió a convertir y Daniel Bertoni estableció el 3-1 definitivo. Argentina consiguió así su primera Copa del Mundo.

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México 1986: triunfo 3-2 ante Alemania Federal

Argentina volvió a la final ocho años después, esta vez en el Estadio Azteca.

José Luis Brown abrió el marcador durante la primera mitad y Jorge Valdano amplió la ventaja en el complemento. Alemania Federal reaccionó mediante Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler, quienes establecieron el 2-2.

Cuando quedaban siete minutos, Diego Maradona asistió a Jorge Burruchaga y el delantero marcó el 3-2. Argentina ganó su segundo título mundial.

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Italia 1990: derrota 1-0 frente a Alemania Federal

Argentina y Alemania volvieron a encontrarse cuatro años después en el Estadio Olímpico de Roma.

La final fue muy disputada y estuvo marcada por las expulsiones de Pedro Monzón y Gustavo Dezotti. Alemania consiguió el único gol a los 85 minutos, mediante un penal convertido por Andreas Brehme.

La derrota impidió que Argentina consiguiera el bicampeonato y dejó a Diego Maradona sin su segunda Copa del Mundo.

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Brasil 2014: derrota 1-0 ante Alemania en la prórroga

Después de 24 años, Argentina regresó a una final mundialista en el Maracaná de Río de Janeiro.

Gonzalo Higuaín, Lionel Messi y Rodrigo Palacio tuvieron oportunidades para abrir el marcador, pero el partido terminó 0-0 durante el tiempo reglamentario.

A los 113 minutos, Mario Götze controló con el pecho un centro de André Schürrle y convirtió el 1-0. Alemania consiguió su cuarto título y Argentina sufrió su tercera derrota en una final.

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Qatar 2022: empate 3-3 y victoria por penales ante Francia

Argentina disputó una de las finales más emocionantes de la historia el 18 de diciembre de 2022.

Messi abrió el marcador de penal y Ángel Di María convirtió el 2-0. Francia reaccionó en el tramo final con dos goles de Kylian Mbappé y llevó el partido a la prórroga.

Messi volvió a adelantar a Argentina, pero Mbappé completó su triplete mediante otro penal y estableció el 3-3. En la definición, Emiliano Martínez detuvo el remate de Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni desvió el suyo.

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Argentina ganó 4-2 la tanda y levantó su tercera Copa del Mundo.

Mundial 2026: Argentina vs. España

La séptima final argentina se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

Argentina eliminó 2-1 a Inglaterra en la semifinal y alcanzó el partido por el título por segunda edición consecutiva. Además, llega con siete victorias en siete presentaciones.

Si vence a España, conseguirá su cuarta estrella y se convertirá en el primer bicampeón mundial desde Brasil en 1958 y 1962.

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El balance de Argentina en finales mundialistas

Antes de la definición de 2026:

Finales disputadas: 6.

Títulos: 3.

Subcampeonatos: 3.

Victorias durante el partido: 2.

Victoria por penales: 1.

Derrotas durante el partido: 3.

Goles a favor: 11.

Goles en contra: 13.

Finales con prórroga: 3.

Finales definidas por penales: 1.

Argentina llega a su séptima definición con un balance completamente igualado. El partido contra España determinará si pasa a tener más títulos que subcampeonatos o si termina con cuatro derrotas en finales.