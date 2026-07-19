A qué hora juegan Argentina vs. España la final del Mundial 2026

Argentina y España se enfrentan en la final de la Copa del Mundo 2026 y a esta hora se dará el pitazo inicial.

Argentina y España se enfrentan hoy, domingo 19 de julio, por la final del Mundial 2026. El partido que definirá al nuevo campeón se disputará en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, y comenzará a las 3:00 p. m. de la hora local.

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La Albiceleste buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo y defender el título obtenido en Qatar 2022, mientras que La Roja intentará volver a consagrarse después de su única coronación, lograda en Sudáfrica 2010.

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A qué hora juegan Argentina vs. España en Centroamérica

La final entre Argentina y España comenzará en los siguientes horarios:

1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p. m.: Panamá.

El horario local en Nueva York y Nueva Jersey será a las 3:00 p. m. En Argentina, el partido comenzará a las 4:00 p. m., mientras que en España arrancará a las 9:00 p. m.

Dónde ver la final del Mundial 2026 en Centroamérica

Costa Rica: Canal 7 por televisión y TDMAX, incluida su señal FOX+, por streaming.

Guatemala: Tigo Sports por televisión y mediante la aplicación y la web de la plataforma.

Honduras: Canal 5 de Televicentro por televisión, Deportes TVC+ por streaming y Radio HRN.

El Salvador: Canal 4 por televisión y TCS GO por streaming.

Nicaragua: Canal 10 por televisión y la señal en vivo disponible en la plataforma digital del canal.

Panamá: TVN y TVMAX por televisión; TVN Pass y el canal de YouTube de TVMAX Panamá por internet. También habrá cobertura de TVN Radio 96.5 FM.

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Cómo llegó Argentina a la final del Mundial

Argentina ganó sus tres partidos del Grupo J y avanzó como líder a la fase eliminatoria.

En los cruces directos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni superó a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, remontó frente a Egipto en octavos y derrotó a Suiza en los cuartos.

La clasificación al partido decisivo llegó con una victoria por 2-1 ante Inglaterra en semifinales. Lautaro Martínez marcó el gol que aseguró la tercera final mundialista de Lionel Messi.

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Cómo llegó España a la final del Mundial

España también terminó primera e invicta en su grupo antes de avanzar por la fase eliminatoria.

La selección de Luis de la Fuente venció a Austria en los dieciseisavos, eliminó a Portugal en octavos y derrotó a Bélgica en los cuartos de final.

En semifinales, La Roja se impuso por 2-0 frente a Francia y consiguió el boleto a la segunda final mundialista de su historia.

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Qué pasa si Argentina y España empatan

Si la final termina igualada después de los 90 minutos, se jugará una prórroga compuesta por dos tiempos de 15 minutos.

Si la igualdad continúa después del alargue, el campeón del Mundial 2026 se definirá mediante una tanda de penales.

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A qué hora arranca la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La ceremonia de clausura comenzará este domingo 90 minutos antes de Argentina vs. España, a las 1:30 p. m. de Nueva York y Nueva Jersey.

Estos son los horarios para seguir el espectáculo previo a la final en Centroamérica:

11:30 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

12:30 p. m.: Panamá.

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La celebración estará encabezada por Post Malone y contará también con la participación de Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed y Jennifer Hudson, quien interpretará el himno de Estados Unidos antes del partido.

La ceremonia de clausura no debe confundirse con el show de medio tiempo. El primer espectáculo se realizará antes del comienzo de la final, mientras que Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber actuarán durante el descanso del encuentro.