Cuál es el ranking FIFA de Túnez y cuántos puestos lo separan de Japón en el Mundial 2026

Túnez tiene una ligera desventaja con respecto a Japón antes de su juego por el Mundial 2026.

Túnez llega al partido ante Japón en un momento de máxima urgencia dentro del Mundial 2026. Después de perder 5-1 ante Suecia en el debut del Grupo F, la selección africana quedó obligada a reaccionar rápido y lo hará con un cambio fuerte en el banco: Hervé Renard asumió de emergencia tras la salida de Sabri Lamouchi.

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El rival no será sencillo. Japón viene de empatar 2-2 ante Países Bajos y aparece mejor ubicado en el Ranking FIFA. Según la actualización previa al inicio del Mundial, Japón ocupa el puesto 18°, mientras que Túnez está en el puesto 45°.

La diferencia entre ambos es de 37 puestos a favor del equipo asiático.

Qué puesto ocupa Túnez en el Ranking FIFA

Túnez ocupa el puesto 45° del Ranking FIFA, lugar lo coloca como el equipo peor ubicado del Grupo F, por detrás de Países Bajos, Japón y Suecia.

El dato refleja el momento de una selección que llegó al Mundial con una base competitiva, pero también con dudas. El debut confirmó el problema: la goleada 5-1 ante Suecia dejó a Túnez en el fondo del grupo, sin puntos y con una diferencia de gol muy negativa.

Por eso, el ranking no es solo una referencia previa. También ayuda a entender el tamaño del desafío que tendrá ante Japón, una selección mejor posicionada, más estable y con mayor actualidad internacional.

Cuál es el ranking FIFA de Japón

La selección japonesa ocupa el puesto 17° del Ranking FIFA. Llega como una de las más fuertes de Asia y con una continuidad importante en Copas del Mundo. En el debut, empató 2-2 ante Países Bajos, un resultado valioso por el rival y por la forma en que compitió.

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Ese punto le permitió empezar con mejores sensaciones que Túnez. Ahora, ante el equipo africano, Japón tendrá la chance de transformar ese empate en impulso y quedar muy bien perfilado para pelear la clasificación a los 16avos de final.

Por ranking, presente y rendimiento en el debut, Japón aparece como favorito para este partido.

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Cómo está el Ranking FIFA del Grupo F

El Grupo F reúne a una selección top, dos equipos competitivos y una Túnez que llega más abajo en el ranking.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el Ranking FIFA previo al Mundial:

Países Bajos: 8°

8° Japón: 18°

18° Suecia: 38°

38° Túnez: 45°