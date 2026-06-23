¿Quién es el árbitro de Inglaterra vs. Ghana en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Said Martínez

El equipo arbitral para Inglaterra vs. Ghana tendrá mayoría hondureña en cancha y apoyo internacional desde el VAR.

Said Martínez será el árbitro principal del partido entre Inglaterra y Ghana, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro se jugará este martes 23 de junio en el Boston Stadium, en un duelo que puede definir a uno de los primeros clasificados de la zona.

La designación tiene un valor especial para Centroamérica. Martínez representa a Honduras y llega a uno de los partidos más atractivos de la jornada, con dos selecciones que ganaron en su debut y que pueden asegurar el pase a los 16avos de final si vuelven a sumar de a tres.

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Inglaterra viene de vencer 4-2 a Croacia, mientras que Ghana superó 1-0 a Panamá con un gol en el descuento. Por eso, el árbitro hondureño tendrá a cargo un partido con ritmo, presión y un premio inmediato para el ganador.

Quién es Said Martínez, árbitro de Inglaterra vs. Ghana

Said Martínez, cuyo nombre completo es Héctor Said Martínez Sorto, es un árbitro hondureño nacido el 7 de agosto de 1991 en Tocoa, Honduras.

Tiene 34 años y forma parte de la lista internacional de árbitros FIFA desde 2017. Su carrera comenzó en el fútbol hondureño, donde se consolidó en la Liga Nacional antes de empezar a recibir designaciones internacionales de Concacaf y FIFA.

Martínez es conocido también por su formación académica. Estudió matemáticas y por eso en Honduras se ganó el apodo de “El Matemático”, una referencia que suele aparecer cada vez que se habla de su perfil fuera del campo.

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Su crecimiento fue rápido dentro del arbitraje regional. Desde muy joven empezó a dirigir en la primera división hondureña y con el tiempo se transformó en uno de los jueces centroamericanos con mayor presencia internacional.

Un árbitro hondureño en el centro del Mundial

La designación para Inglaterra vs. Ghana refuerza el lugar de Said Martínez dentro del arbitraje de Concacaf.

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Para Honduras, su presencia en un partido de esta magnitud tiene un peso simbólico. No se trata solo de una designación más: el juez catracho estará al frente de un cruce mundialista con selecciones de enorme exposición, en una jornada en la que puede quedar definida la clasificación de uno de los dos equipos.

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Martínez ya había dirigido en este Mundial 2026 el empate 1-1 entre Qatar y Suiza, por el Grupo B. En ese encuentro tuvo que manejar un partido cerrado, con decisiones disciplinarias y un penal, lo que le dio rodaje antes de asumir un duelo con mayor foco mediático.

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Su recorrido internacional

Antes de llegar al Mundial 2026, Said Martínez ya tenía experiencia en torneos importantes de la región.

El árbitro hondureño dirigió partidos de Copa Oro, Liga de Naciones de Concacaf, eliminatorias mundialistas, torneos juveniles FIFA y competencias de clubes de la región. También estuvo presente en finales y partidos de alta tensión dentro del calendario de Concacaf.

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Entre sus antecedentes más fuertes aparecen finales de Copa Oro y encuentros decisivos de la Concacaf Nations League, competencias que lo fueron ubicando como uno de los árbitros de referencia de Centroamérica.

Ese recorrido explica por qué FIFA lo eligió para un partido como Inglaterra vs. Ghana. Martínez llega con experiencia en duelos físicos, partidos de ritmo alto y contextos donde la administración de protestas, faltas tácticas y tarjetas puede ser determinante.

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Por qué Inglaterra vs. Ghana será una prueba fuerte

El partido tendrá un contexto muy exigente para el árbitro hondureño. Inglaterra llega con una ofensiva potente, después de marcar cuatro goles ante Croacia, pero también con algunos desajustes defensivos. Ghana, en cambio, ganó desde el orden y la resistencia, con un gol agónico ante Panamá.

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Ese contraste puede generar un encuentro de mucha fricción. Inglaterra intentará imponer ritmo y posesión, mientras que Ghana buscará competir desde la intensidad, los duelos individuales y las transiciones rápidas.

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Para Said Martínez, la clave estará en sostener el control sin cortar demasiado el juego. El manejo de las faltas tácticas, el criterio disciplinario y la comunicación con los capitanes pueden tener un peso central en un partido donde los dos equipos se juegan la clasificación.

Cuerpo arbitral de Inglaterra vs. Ghana

El equipo arbitral para Inglaterra vs. Ghana tendrá mayoría hondureña en cancha y apoyo internacional desde el VAR.

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