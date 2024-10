Figura del fútbol en Honduras se manifestó sobre lo que será el encuentro entre Honduras vs. México por la Liga de Naciones Concacaf.

"No me gusta": leyenda de Honduras se pronunció sobre el duelo ante México en Liga de Naciones Concacaf

La Selección de Honduras se posicionó su lugar en los cuartos de final de la Nations League 2024, tras concluir la fase de grupos en la Liga A. Este logro les permitirá enfrentarse a la Selección de México, en un duelo que promete ser de alta intensidad. En este sentido, una leyenda del fútbol hondureño se pronunció al respecto.

México llega al encuentro como uno de los favoritos, pero enfrentará a una Honduras motivada y con ambición de avanzar a las semifinales. Este cruce será una prueba de fuego para ambos equipos, que tendrán que mostrar su mejor versión en una eliminatoria donde cada detalle será clave.

¿Cuál leyenda de Honduras se pronunció sobre el enfrentamiento de México?

Ramón Maradiaga fue cuestionado acerca del próximo encuentro entre Honduras y México en la Liga de Naciones, y expresó su deseo de que la afición hondureña se involucre desde el inicio, apoyando con fuerza a la Bicolor.

“La verdad es que la relación a la Selección es un tema que no me gusta hablar mucho. Con el perdón de todos los medios, pero aquí hay muchos medios que hacen sus propias alineaciones, no respetan al entrenador que está en la Selección”, afirmó Maradiaga.

Ramón Maradiaga – Honduras

“Espero que México no empiece a tener el control de la pelota, porque aquí será como un cementerio, callado, porque no tenemos esa cultura de alentar a nuestros equipos, solamente cuando hacemos un gol o cuando empezamos a recuperar”, sentenció Ramón Maradiaga.

¿Cuándo se enfrentan Honduras y México en la Liga de Naciones Concacaf?

Queda alrededor de un mes para el inicio de los cuartos de final de la Liga de Naciones, donde se enfrentarán las selecciones de Honduras y México. La Concacaf ha sugerido que los encuentros de ida y vuelta se disputen entre el lunes 11 y el martes 19 de noviembre, aunque las fechas exactas aún no han sido confirmadas y se espera que sean anunciadas próximamente.