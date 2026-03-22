Javier López sacude a Honduras y adelanta qué club es el único rival de Motagua en el Clausura 2026

Motagua es el único club invicto en lo que va del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y para Javier López es una muestra del buen momento que vive su equipo, principal candidato al título.

El estratega español tiene claro que el único club rival de Motagua, es el mismo Motagua. Así lo aseguró en conferencia de prensa tras el empate 1-1 ante Real España, partido en el que pudo haber sacado un triunfo.

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Sin embargo, López consideró que deben mejorar en la contundencia, tanto en defensa como en ataque, para seguir superando a sus rivales por lo que resta del campeonato.

El Ciclón Azul es el actual líder del torneo con 26 puntos, las mismas unidades que tiene el Real España de Jeaustin Campos, aunque los aurinegros tienen un partido más.

Las palabras de Javier López

El rival de Motagua

“Creo que nuestro rival en el torneo… el principal rival que tiene Motagua es Motagua en este momento, siempre lo decimos. Hoy ha sido una muestra de lo que os vengo diciendo semana a semana: tenemos que mejorar la contundencia en las dos áreas. Porque si bien es cierto que nos enfrentamos a los equipos con los que estamos empatados a puntos, por el tema de goles uno está arriba del otro —podría estar perfectamente España también—, lo cierto es que ha habido diferencias en el terreno de juego el día de hoy”.

El análisis del juego

“En la primera parte sí que nos ha costado un poco más, pero sobre todo en la segunda parte… por volumen de juego, por aproximaciones al área, por ocasiones de gol, nos faltó esa contundencia en las dos áreas. Y nosotros, principalmente en la segunda parte, tuvimos cinco situaciones de gol que en otro contexto alguna de ellas debería haber terminado en la red, y quizás estaríamos hablando de otro resultado”.

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Elogio a Jeaustin Campos

Hay que valorar también el buen equipo que es España: el orden, la disciplina, los buenos futbolistas que tienen. Es el cuarto torneo del profe y se nota ese trabajo que tiene en sus equipos.

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Motagua demostró por qué es líder

“Pero sinceramente creo que el día de hoy, el que está arriba ha demostrado por qué está. Y que nos falta ese detallito tan importante en el fútbol, como es la contundencia, para que todo ese volumen de juego lo convirtamos en el resultado que creo que el esfuerzo de nuestros jugadores ha merecido”.