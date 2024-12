Darwin Lom se aleja de Municipal: esto debe ocurrir para que Comunicaciones se lo arrebate

Darwin Lom todavía no tiene su futuro confirmado, pero tiene grandes posibilidades de vestir la camisola de Comunicaciones. El delantero, que todavía pertenece a Cartaginés, está en Guatemala a la espera de resolver su 2025.

Si bien el chapín ya se despidió del equipo costarricense, aún sigue ligado al club de Cartago, ya que tiene contrato vigente hasta el próximo año. Hace unas semanas, su equipo iba a dejarlo como agente libre. Sin embargo, tras el interés de varios clubes de Guatemala, en Cartaginés mantuvieron su contrato debido a que buscarán obtener al menos un ingreso por su venta.

Hace unos días se hablaba la posibilidad de que juegue para Municipal, pero en las últimas horas el periodista Byron Oliva, de Tigo Sports, aseguró que Darwin Lom podría ser refuerzo crema para 2025.

Comunicaciones todavía no está seguro de ficharlo, debido a que en la penúltima fecha del fútbol de Costa Rica el delantero sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Aún no se sabe si el ex Mixco deberá someterse a una cirugía.

Por esta razón, los Cremas aguardarán hasta que se haga los estudios médicos para determinar el tiempo de recuperación. “Si es manejable, Comunicaciones decidiría ficharlo”, agregó el periodista mencionado anteriormente.

Si logra pasar los exámenes médicos, el equipo albo deberá negociar con Cartaginés para concretar el fichaje. Desde Costa Rica lo quieren dejar ir y saldrá por un precio no muy alto, teniendo en cuenta que lo iban a dejar libre.

