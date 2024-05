MisterChip, el reconocido estadígrafo y periodista español, es uno de los personajes que más en contacto está con el fútbol de Centroamérica. Sin ir más lejos, fue luego del evento Concacaf Access, albergado por El Salvador y en el que fue host junto a Fernando Palomo, que hizo pública su admiración por un histórico portero de la región.

Si bien uno de los más emblemáticos es Keylor Navas, multicampeón con Real Madrid y artífice de una de las mayores gestas en la historia de los mundiales al alcanzar los cuartos de final con Costa Rica en Brasil 2014, el héroe del comentarista deportivo es salvadoreño y se llama Ricardo Guevara Mora.

Siendo apenas un adolescente, el portero fue una de las grandes figuras de la Selecta en las eliminatorias y artífice de la histórica clasificación al Mundial de España 1982. Gesta que llenó de felicidad los corazones del pueblo cuscatleco, por entonces atormentado por la Guerra Civil que atravesaba el país.

Sin embargo, un hecho en la cita máxima del fútbol marcó su carrera para siempre. El 15 de junio de 1982, Guevara Mora se convirtió en el portero más joven en debutar en una Copa del Mundo con 17 años, pero también en el rostro de la mayor goleada en la historia de todas las ediciones: aquel día, Hungría apaleó 10-1 a El Salvador. Récord que a día de hoy sigue vigente.

Años después, siendo ya ex futbolista, explicó el trasfondo de la cuestión y los desplantes de los directivos previos al Mundial. Pero el daño ya estaba hecho. La prensa los señaló y la sociedad aún más ni bien regresaron al país, en una escalada de violencia que terminó con un atentado el día que balearon su auto: “Fueron 22 impactos y no me tocó ninguno. Solo puedo decir que fue un milagro”, sentenció.

La Federación les había dado parte de la indumentaria, pero botines no; además, debieron pedir prestadas pelotas y tuvieron que pagar entre todos el vuelo a España: “Viajamos dos días antes del partido a Guatemala, luego volvimos a El Salvador, fuimos a Nicaragua, luego a Costa Rica y esperar doce horas en Panamá. Nos quedamos luego en Santo Domingo cinco horas y de ahí hasta Madrid. Es decir, casi 48 horas viajando”, contó.

El emotivo mensaje de MisterChip para Ricardo Guevara Mora

“Ricardo Guevara. HÉROE. Lo que este hombre tuvo que sufrir, después de clasificar a El Salvador para la Copa del Mundo, no se lo deseo a nadie. Ya le admiraba. Y, después de las cosas que me ha contado, siento absoluta veneración por él”, escribió MisterChip en su cuenta de X tras encontrarse con el ex futbolista en el Concacaf Access.

“Un maldito partido no puede borrar la gesta que lograron (y que no se ha vuelto a repetir)”, añadió el periodista ibérico, haciendo alusión al encuentro con los húngaros. Después del Mundial, Guevara Mora se marchó de su patria. Aunque no por las represalias injustas que sufrió.

“Me fui porque encontré al presidente de la federación cabildeando

votos para ser presidente de la UNCAF y vendiendo la selección, vendiendo

un partido acá, y lo denuncié. Tuve que salir a Guatemala, aquí no me

dejaban trabajar. Me iban a castigar de por vida. Me tocó irme. También podría haber ido a Costa Rica, pero elegí Guate porque me quedaba más

cerca”, le dijo a El Diario de Hoy en 2007.