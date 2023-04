Luego de la dura derrota contra Jocoro por 3-1 en condición de local, los directivos de FAS decidieron terminar con el contrato de Octavio Zambrano. El DT ecuatoriano solo había logrado obtener el 40% de los puntos en disputa en este Clausura 2023 y se encontraban sextos.

Al otro día de la derrota, se reunieron con el sudamericano y acordaron su salida. Pese a que el ex DT se mostró bastante molesto con el director deportivo, Manuel Urenda: “Yo prefiero no hablar de eso, me enseñaron que cuando no hay cosas buenas que decir, mejor no decir nada”.

¿Quién será el nuevo entrenador de FAS?

Desde que se conoció que Zambrano dejaría el cargo de FAS, varios nombres empezaron a circular y hay uno que estaría más cerca que el resto de los mencionados. Se trata de un entrenador con un pasado muy glorioso por el Rey de Copas.

Según informó el periodista Orestes Membreño, la directiva de los Tigres realizaron un acercamiento por Alberto Castillo. El DT, de último paso por Águila, podría volver después de 8 años. Es el principal candidato a quedarse con el cargo.