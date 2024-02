Este jueves, el Shell Energy Stadium fue testigo de la dolorosa derrota 6-0 de la Selección Femenina de El Salvador ante Canadá, complicando así sus posibilidades de pasar a cuartos de final de la Copa Oro W 2024. Amén del marcador, al técnico Eric Acuña le molestó la forma en que se perdió. E insistió en que primó el “miedo” entre sus futbolistas.

“Cada vez que se pierde el culpable soy yo. Las jugadoras no tienen ninguna incidencia en esto. Yo soy el que tomó las decisiones. Yo soy el que uso el martillo. Si me doy en el dedo es mi culpa, no del martillo”, externó Acuña.

Respecto al desarrollo del encuentro, aseguró: “No creo que se haya fallado. Yo tenía presupuestado esto. Sé que va a ser un poquito difícil entender para el aficionado lo que es la construcción de un equipo de fútbol que viene de cero a cien muy rápido. Estamos jugando con un equipo muy importante, con una potestad completamente diferente a la nuestra”.

¿Se veía venir la goleada?

Las campeonas olímpicas en Tokio 2020 asediaron a la Selecta desde el inicio del partido: Lacasse (3′), Huitema (24′), Leon (28′, 59′), Buchanan (62′) y Smith (86′) firmaron una goleada que pudo haber sido más abultada. Curiosamente, Acuña comentó en rueda de prensa que se veía venir un resultado de esta magnitud.

“Casi le pegó al marcador que le dije anoche a mi cuerpo técnico y eso no es ser pesimista. O sos realista o no sabés de donde arrancar para saber donde quieres terminar. No me gustó cómo se perdió. Se hubiera podido perder de una manera un poquito más digna y jugando mejor. Al final no me importaban los goles, quería ver que mi equipo perdiera el miedo de jugar contra cualquiera. Pero no se pudo todavía. Sencillamente hay que seguir trabajando”, comentó.

Además, el estratega aseguró que no vino “a jugar con Canadá. Por lo menos no en primera ronda porque todavía no estamos a esa altura. El que crea que se está a esa altura está equivocado. ¿Qué falló? El miedo. No me gustó el miedo con el que se jugó. Nadie quería la pelota. Mis contenciones se escondían con la línea de centrales. No es fácil, pero tiene que llegar a ser fácil en algún momento”.

“Ahorita estamos a cierto nivel que tampoco estábamos. Lo sigo celebrando y lo seguiremos ejecutando. La meta de llegar a cuartos de final está intacta y vamos a seguir luchando”, finalizó Acuña, quien ya se prepara junto a las cuscatlecas para hacerle frente a su próximo rival, Costa Rica, en un partido decisivo.

Encuesta ¿Cómo le irá a la Selecta frente a Costa Rica? ¿Cómo le irá a la Selecta frente a Costa Rica? YA VOTARON 0 PERSONAS

La cita será el próximo domingo 25 de febrero, también en el Shell Energy Stadium, a partir de las 7:00 p.m. de El Salvador (8:00 ET de Estados Unidos). Recordemos que las costarricenses vienen de perder 1-0 con Paraguay, por lo que también buscarán el triunfo a como de lugar para seguir vivas en el torneo.

¡Atención, aficionados! Únanse a nuestro canal oficial de WhatsApp y manténganse al día con las últimas noticias.