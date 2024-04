La Selección de El Salvador volvió a los entrenamientos esta semana, luego que David Dóniga hiciera una nueva convocatoria para el microciclo de trabajo y una de las novedades fue el defensor Alexander Larín, que luego de casi un año volvió a ser tomado en cuenta.

Larín no llegada a La Selecta desde la era de Hugo Pérez, siendo ausente en el efímero paso de Rubén De La Barrera y ahora con Dóniga, además, de estar involucrado en algunas polémicas que también causaron que no pudiera estar en los anteriores llamados.

Sobre su regreso a la Selección de El Salvador

“Es algo que venía buscando. Una de las metas que me he propuesto es estar en buena forma y ser una opción para el profe. Me siento contento de poder estar a disposición“, dijo el veterano defensor.

“Trabajé para esto porque me he sentido mejor en cada partido. He tenido participación y es el fruto del trabajo para ser convocado a la selección“, agregó el veterano futbolista.

¿Qué le dijo David Dóniga a Alex Larín?

“Tuvimos una charla intensa y me hicieron ver cosas en las que estuve equivocado. Ahora estoy a disposición de ellos”, fueron las palabras de Larín sobre la charla que tuvo con el seleccionador nacional.

“Pasé por una situación difícil después de mi salida de Alianza, y eso no es un secreto. Superé todos los obstáculos en el camino y en Águila me ha ido bien. Terminé con un título y seguimos peleando“, finalizó.

