Sigue habiendo repercusiones de lo sucedido en el vestuario del Deportivo Saprissa entre Jeaustin Campos y Javon East. Los directivos del club decidieron rescindirle el contrato al entrenador por haber utilizado insultos racistas para referirse a su dirigido.

El actual técnico de Herediano todo el tiempo recalcó que no había dicho las frases que se le acusan y hasta puso un abogado para defenderse. El ex técnico acusa un despido injustificado y su letrado asevera tener pruebas de que no sucedió el ataque hacia el futbolista jamaiquino.

Adolfo Hernández, jurista de Campos en este caso, reveló que Javon East habría afirmado no haber escuchado nunca los insultos que se dieron a conocer públicamente. Algo extraño, ya que, la denuncia partió del propio futbolista. El caribeño se lo mencionó a Ángel Catalina, en su momento, para que tome alguna represalia contra el DT.

“Nos sentimos muy complacidos de haber recibido la notificación el día de ayer y poder ejercer el derecho de defensa y llevar un debido proceso, situación que no sucedió con el Deportivo Saprissa. Máxime que Javon confirma que nunca escuchó de parte de don Jeaustin Campos emitir las expresiones base que originaron el despido y base de este proceso”, declaró el abogado.

Por ahora, la justicia no ha avanzado sobre el caso y el único que está saliendo hablar del tema es Adolfo Hernández. Anteriormente, había asegurado que la víctima es el entrenador y que está haciendo amenazado constantemente por las redes sociales.