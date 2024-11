Alajuelense no se salvó sobre el último ataque que sufrió la Unafut.

Yosimar Arias , gerente deportivo de Guanacasteca , no ocultó su malestar y expresó abiertamente su decepción por la situación vivida con los tres puntos que inicialmente le fueron otorgados a su equipo, solo para ser retirados posteriormente. Y en su enojo con la Unafut , esto también terminó salpicando a Guimaraes y Alajuelense .

Arias se mostró frustrado por la forma en que se resolvió el asunto, calificando el hecho como una gran decepción para su club. A pesar de que la victoria había sido registrada a su favor, el cambio de decisión dejó un sentimiento de injusticia entre los involucrados.

Yosimar Arias y su respuesta a Unafut que salpica a Alajuelense

“Los presidentes son culpables porque son los que ponen a esas personas. Yo sí puedo quejarme porque yo nunca he sido tomado en cuenta, yo soy gerente deportivo y hago mi trabajo y listo. Los mismos presidentes son los que ponen a esas personas y luego salen llorando“, aseveró Yosimar Arias para Teletica Radio.

Yosimar Arias – Guanacasteca

“No tengo nada en contra de esta señora Vicki Ross, pero no puede ser tan fan de la Liga, por darte un tema, es como que me pongan a mí ahí, todo el mundo sabe cuáles son mis colores y saben para dónde voy a jalar siempre, es increíble esto, pero ojalá que las cosas cambien”, finalizó Yosimar Arias.

El gerente deportivo manifestó su descontento con el proceso y la incertidumbre generada, lamentando las consecuencias para el equipo en un torneo donde cada punto cuenta.

