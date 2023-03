Se sumaría a Keylor Navas: el referente de Costa Rica que no jugaría ante Panamá

Se viene el final de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf y Costa Rica deberá ganarle a Panamá para lograr pasar al Final Four. Los ticos están a 4 puntos de los canaleros y le quedan 2 encuentros, a diferencia de su rival directo que le queda solo uno.

Pese a la gran oportunidad de poder meterse de nuevo en fases finales, Luis Fernando Suárez no logra convencer a sus máximas figuras para que estén presentes en el duelo que se disputará en Estadio Nacional. Dos referentes le habrían avisado al DT que no viajarán.

Uno es Keylor Navas y su ausencia no es una gran novedad. El actual portero del Nottingham Forest no suele jugar la Liga de Naciones y prefiere guardarse para los encuentros de Eliminatorias o directamente Mundiales. Es una baja sensible, pero esperada por todos.

La que sorprende es la de Celso Borges, quien está mostrando un gran nivel en Alajuelense. Según informó el periodista Ricardo Icaza, el experimentado volante prefiere no competir en el torneo de Concacaf. Además, habló de un ambiente de poco compromiso en Costa Rica para estos encuentros.

Luis Fernando Suárez todavía no confirmó la lista de convocados para los encuentros ante Martinica y Panamá. Se cree que habrá varios futbolistas jovenes y menos referentes que en otras citas.