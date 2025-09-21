Saprissa vs. Pérez Zeledón: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

El duelo entre Saprissa y Pérez Zeledón promete ser uno de los más atractivos de la jornada en la Liga Promérica 2025, ya que ambos equipos se encuentran peleando de cerca en la tabla de posiciones.

Saprissa llega con la presión de recuperar regularidad tras algunos tropiezos recientes, mientras que Pérez Zeledón busca mantener su buen ritmo y seguir sorprendiendo en el torneo.

¿A qué hora juega Saprissa vs. Pérez Zeledón por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

Dicho encuentro entre Saprissa y Pérez Zeledón se verán las caras el lunes 22 de septiembre en el marco de la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica. El compromiso está programado para las 8:00 p.m., hora local, y tendrá como escenario el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Pérez Zeledón por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El partido entre Saprissa y Pérez Zeledón, correspondiente a la Liga Promérica de Costa Rica 2025, se podrá disfrutar en todo el territorio nacional gracias a la transmisión de FUTV.

¿Cómo llega Saprissa?

Saprissa llega al partido contra Pérez Zeledón ubicado en la quinta posición de la tabla con 14 puntos en 9 jornadas disputadas. El cuadro morado ha tenido un rendimiento irregular, con 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas, sumando 16 goles a favor y 13 en contra.

¿Cómo llega Pérez Zeledón?

Pérez Zeledón afronta el duelo contra Saprissa en la cuarta posición de la tabla con 15 puntos tras 9 fechas. El equipo ha mostrado solidez, con 4 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas, además de un balance positivo de goles (14 a favor y 9 en contra).

Últimos 5 enfrentamientos: Saprissa vs Pérez Zeledón

Ambos llegan a este nuevo enfrentamiento con un historial reciente que refleja la paridad y la intensidad de sus duelos. En los últimos compromisos se han visto partidos cerrados, victorias ajustadas y hasta empates, lo que confirma que cada choque entre ambos suele tener un alto nivel de competitividad

27 julio 2025 – Pérez Zeledón 0 – 1 Saprissa

18 mayo 2025 – Pérez Zeledón 0 – 3 Saprissa

17 enero 2025 – Saprissa 0 – 0 Pérez Zeledón

08 noviembre 2024 – Pérez Zeledón 1 – 2 Saprissa

21 septiembre 2024 – Saprissa 2 – 1 Pérez Zeledón