Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Revés para Manfred Ugalde: el problema de último momento que Costa Rica no tenía en los planes a días de las Eliminatorias

Manfred Ugalde sufrió un contratiempo que nadie esperaba en la Selección de Costa Rica. Descubre de qué se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Manfred Ugalde con la Selección de Costa Rica
© Selección Costa RicaManfred Ugalde con la Selección de Costa Rica

A pocos días del inicio de las Eliminatorias, la Selección de Costa Rica sufrió un contratiempo con Manfred Ugalde, una de las piezas clave en el esquema de Miguel Herrera.

El delantero enfrentó un imprevisto que complicó la planificación del cuerpo técnico, justo cuando el grupo buscaba mantener el enfoque total en la preparación previa a los compromisos oficiales ante Honduras y Nicaragua.

Golpe en Europa: Manfred Ugalde sufre el revés más duro justo antes de sumarse a la Selección de Costa Rica

ver también

Golpe en Europa: Manfred Ugalde sufre el revés más duro justo antes de sumarse a la Selección de Costa Rica

Manfred Ugalde vivió una situación inesperada en su regreso a Costa Rica, luego de que su vuelo no pudiera aterrizar debido a las condiciones climáticas, lo que obligó a que la aeronave desviara su ruta hacia Managua, Nicaragua.

Publicidad

Según informó Tigo Sports Costa Rica, el delantero tuvo que pasar la noche en la capital nicaragüense, a la espera de poder retomar su viaje hacia territorio costarricense.

Tweet placeholder
Publicidad

El incidente generó sorpresa entre los aficionados, ya que Ugalde debía incorporarse a los entrenamientos de la Selección Nacional de cara a los próximos los compromisos de Eliminatorias ante Honduras y Nicaragua.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fuera de Alajuelense: la Liga toma una decisión con Creichel Pérez
Liga Deportiva Alajuelense

Fuera de Alajuelense: la Liga toma una decisión con Creichel Pérez

Keylor Navas le marca la cancha a uno de sus compañeros
Costa Rica

Keylor Navas le marca la cancha a uno de sus compañeros

Carlos Mora le responde a Luis Palma
Costa Rica

Carlos Mora le responde a Luis Palma

Luis Fernando Tena en alerta por decisión que impacta a Guatemala
Guatemala

Luis Fernando Tena en alerta por decisión que impacta a Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo