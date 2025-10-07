Revés para Manfred Ugalde: el problema de último momento que Costa Rica no tenía en los planes a días de las Eliminatorias

A pocos días del inicio de las Eliminatorias, la Selección de Costa Rica sufrió un contratiempo con Manfred Ugalde, una de las piezas clave en el esquema de Miguel Herrera.

El delantero enfrentó un imprevisto que complicó la planificación del cuerpo técnico, justo cuando el grupo buscaba mantener el enfoque total en la preparación previa a los compromisos oficiales ante Honduras y Nicaragua.

Manfred Ugalde vivió una situación inesperada en su regreso a Costa Rica, luego de que su vuelo no pudiera aterrizar debido a las condiciones climáticas, lo que obligó a que la aeronave desviara su ruta hacia Managua, Nicaragua.

Según informó Tigo Sports Costa Rica, el delantero tuvo que pasar la noche en la capital nicaragüense, a la espera de poder retomar su viaje hacia territorio costarricense.

El incidente generó sorpresa entre los aficionados, ya que Ugalde debía incorporarse a los entrenamientos de la Selección Nacional de cara a los próximos los compromisos de Eliminatorias ante Honduras y Nicaragua.