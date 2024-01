Tras asegurar su quinta Supercopa de Francia con el PSG, Kylian Mbappé se dirigió a la zona mixta del Parque de los Príncipes para enfrentar a los medios de comunicación, donde fue abordado con preguntas sobre su futuro. El delantero francés reveló que aún no ha tomado una decisión definitiva y destacó que ha llegado a un acuerdo con Al Khelaïfi, presidente del club, en el cual ambas partes evitarán resultar perjudicadas en caso de que finalmente decida dejar el conjunto parisino.

El subcampeón del mundo, ahora en la recta final de su contrato con el PSG, se encuentra en una posición que le permite negociar con cualquier club, manteniendo a la capital francesa en expectativa. Tras su reciente coronación, Kylian Mbappé habló sobre su futuro, pero mantuvo la incertidumbre respecto a su decisión final.

Dicha situación también ha puesto en alerta tanto a la dirigencia del PSG como a otros grandes del fútbol europeo, incluyendo al Real Madrid, y recientemente, el Liverpool también ha mostrado interés en el jugador.

¿Qué dijo Mbappé sobre su futuro?

“Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo”, declaró Mbappé en en zona mixta tras el partido contra el Toulouse.

“En 2022, no supe mi decisión hasta mayo. Si supiese lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación en el club, a nadie le interesa”, añadió Kylian Mbappé sobre su futuro.

La novela Mbappé-PSG

En agosto pasado, Kylian Mbappé desestimó la posibilidad de trasladarse a Arabia Saudita, cuando Al Hilal presentó una oferta sin precedentes de 332 millones de dólares con el objetivo de incorporarlo a la Saudi Pro League.

Mientras tanto el atacante del PSG brilló en la Supercopa frente al Toulouse, anotando el segundo gol del partido con una jugada espectacular que casi selló el destino de la final. Respecto a su futuro, tal como declaró recientemente en la zona mixta, no hay prisa por definirlo.

