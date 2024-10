El futuro de Vladimir Quesada en Saprissa es una incógnita. Luego de la tan sorpresiva como dolorosa eliminación de la Copa Centroamericana, la dirigencia empezó a pensar en un sucesor y proyectó al argentino Pedro Troglio como el candidato ideal.

Sin embargo, el DT de Olimpia aclaró que no está en sus planes ir a la “S”. Al menos no por ahora, pese a haber anunciado que en diciembre se marchará del equipo hondureño. “Acá soy un entrenador de buen pago, no creo que pueda cobrarlo en Costa Rica. No sé de dónde sacan esas cosas”, sentenció.

Precisamente el salario sería uno de los obstáculos para el club en caso de sentarse a negociar con Troglio. Por lo que el mercado costarricense podría ser un buen lugar para encontrar un timonel de calidad y con pretensiones salariales más bajas.

Saprissa podría encontrar en Costa Rica a su próximo DT

La directiva de Saprissa no baraja tantas opciones para reemplazar a Vladimir Quesada. Si bien uno de los nombres que emergió es el Ronald González, otro de los técnicos que tuvo en su momento la bendición de Juan Carlos Rojas podría quedarse sin equipo.

Se trata de Hernán Medford, quien, según informó del periodista Ferlín Fuentes, podría ser cesado de su cargo debido a los malos resultados en Sporting: solo recabó 4 puntos de los 24 puntos que hubo en disputa en el Apertura 2024.

El “Pelícano” tiene un importante pasado en Saprissa, sobre todo como técnico. Entre 2003 y 2006, ganó dos campeonatos nacionales, una Copa Interclubes de Uncaf y una Copa de Campeones de Concacaf, además de conseguir el histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes 2005.

Sin embargo, tuvo sus cruces con el saprissismo, que no vio con buenos ojos su paso por Herediano. De hecho, en el Apertura 2022 se molestó por cómo celebraron el agónico gol de Ariel Rodríguez con el que empataron 1-1 la final de ida.

Pero después de forzar la gran final y ganarla, el delantero le envió un filazo a Medford durante la celebración de la 37, mostrando una camisa que decía: “En Saprissa no celebramos los empates, celebramos la Saprihora”.

Hernán Medford celebrando la Concachampions que ganó en 2005 con Saprissa. (Foto: Concacaf)

“Algunos, no todos, tienen memoria de todo lo que uno hizo para salvar ese club, porque yo lo salvé de desaparecer, así de simple”, dijo Medford tiempo atrás, instando a la afición del Monstruo a ser más memoriosa.

Presidente de Saprissa le dio luz verde a Hernán Medford

Cuando a Juan Carlos Rojas le preguntaron en 2023, en el programa Tercer Tiempo, si Medford podría volver a Saprissa, respondió: “La Cueva es la segunda casa de Hernán y sabe que las puertas siempre están abiertas”.