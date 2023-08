Se viene el duelo entre Saprissa y Cartaginés por la primera jornada del Grupo A de la Copa Centroamericana 2023. Marcel Hernández palpitó el encuentro en la previa y aseguró que tiene un tema aparte con esta competición, en la que todavía no pudo demostrar su mejor nivel jugando en los Brumosos.

El atacante caribeño hizo referencia a sus participaciones en otros torneos internacionales y también analizó como será el encuentro ante los Morados. Es un partido importante para comenzar bien esta competición y el goleador sabe que tienen que arrancar con el pie derecho.

“Creo que tengo una gran motivación, una gran espinita, me despierto todos los días sabiendo que voy a enfrentar a los mejores equipos de Centroamérica, queremos trascender a nivel individual, colectivo, queremos crecer esa historia”, comenzó declarando el futbolista cubano en conferencia de prensa.

Luego, agregó sobre como están viviendo este encuentro en la previa: “Estamos preparados con mucha ilusión, tengo una gran espina, no pude competir al 100% anteriormente, eso me ha calado en el corazón, me he sentido muy triste. Hoy el fútbol me da una revancha”.

Para finalizar, al delantero le consultaron si es el mejor delantero en Centroamérica y respondió: “Es complicado responder a esa pregunta, no te puedo decir que me considero el mejor, pero si he hecho muchas cosas para estar entre los mejores, no te sabría decir con exactitud. En los últimos cinco años te podría decir que soy el delantero con más goles en Centroamérica”.