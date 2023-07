Después de que se genera mucha polémica por su anuncio, hoy se realizó oficialmente la presentación de Michael Barrantes como jugador de Alajuelense. El futbolista de 39 años se fue como agente libre del Cartaginés y firmó como nuevo jugador de la Liga.

El atacante habló en su anuncio y fue completamente sincero al momento de referirse a su pasado en Deportivo Saprissa. Aseguró que no dejó de lado su amor por el conjunto Morado, pero que eso no provocará que no de su máximo con la Liga en esta temporada 2023/24.

“Voy a hacer muy sincero, la gente sabe que soy saprissista, no puedo decir que soy liguista, pero soy un gran profesional. Vengo a ganar el título y demostrar”, fueron los dichos de Michael Barrantes durante la presentación oficial como nuevo jugador de Alajuelense.

Y agregó: “Soy un gran profesional y me ha caracterizado toda mi carrera, hoy me debo a Liga Deportiva Alajuelense por lo que la única forma de dar réditos es con el título y esforzándome. Sé que tengo una gran responsabilidad porque cuando no vayan a salir los resultados me imagino que voy a ser el primer señalado, pero la experiencia me han enseñado a ser profesional”.

Para finalizar, cerró muy esperanzado por lo que viene en la Liga: “Es la sensación más linda que he sentido, llego a una gran institución donde espero en Dios podamos reunir todos los condimentos y poder hacer más grande a esta institución”.