A inicios del 2024 generó una gran ilusión en la afición morada. Su destacada trayectoria en la MLS hacía presagiar un exitoso paso por el Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada. Sin embargo, su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas y su futuro en el club se ve cada vez más incierto.

Luis Díaz ha mostrado una gran madurez al reconocer públicamente que su rendimiento en el Deportivo Saprissa no ha estado a la altura de lo esperado. El extremo colombiano, quien llegó al club con grandes expectativas, ha admitido que aún no ha logrado adaptarse completamente al fútbol costarricense.

Tras el empate ante Antigua en la ida por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2024, Díaz ha expresó su compromiso por trabajar arduamente para mejorar su nivel y aportar más al equipo de Vladimir Quesada.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Luis Díaz?

“El semestre pasado fue complicado en lo emocional, y partido a partido he tratado de hacer lo mío. Tal vez no me salieron las cosas, y soy el primero en criticarme. Sé que debo alzar mi nivel para ayudar al equipo”, comentó Luis Díaz tras el partido ante Antigua por la Copa Centroamericana.

Luis Díaz con el Deportivo Saprissa

“Soy consciente de que mi contrato termina en diciembre y no he tenido negociaciones con la dirigencia. Faltan tres meses y espero en Dios que, de aquí a fin de año, pueda alzar mi nivel y recuperar todo lo que hacía cuando era legionario, para aportarle al equipo en todo lo que se pueda”, sentenció Luis Díaz.

Encuesta ¿Cómo te ha parecido el rendimiento de Luis Díaz con Saprissa? ¿Cómo te ha parecido el rendimiento de Luis Díaz con Saprissa? YA VOTARON 0 PERSONAS

Luis Diaz y Saprissa

En este sentido, Luis Díaz tiene muy claro que los próximos meses serán clave para definir su futuro con el Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada y demostrar que puede volver al nivel que lo llevó a brillar en el fútbol internacional.