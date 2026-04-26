A Jonathan McDonald le preguntaron si se retira tras el Clausura 2026 y dio un adelanto importante sobre su decisión final

Jonathan McDonald dejó entrever que el final de su carrera como futbolista podría estar cerca, después de más de dos décadas compitiendo profesionalmente.

El delantero de San Carlos sorprendió con sus palabras, al reconocer que, tras 22 años en las canchas, empieza a mirar de cerca el cierre de una etapa importante en su vida deportiva.

A sus 38 años, McDonald sigue siendo uno de los referentes veteranos del fútbol costarricense. Aunque ya no cuenta con la misma regularidad ni con la cuota goleadora de sus mejores temporadas, continúa luchando por mantenerse vigente.

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¿Se retira Jonathan McDonald tras el Clausura 2026?

En declaraciones a La Teja, Jonathan McDonald reconoció que está analizando seriamente si continúa jugando o si pone punto final a su carrera profesional.

“Ya el torneo terminó y la verdad estoy analizando si sigo jugando o no; hace unos días recordé que yo debuté en noviembre del 2004; o sea, ya voy para 22 años de carrera, entonces obviamente uno se cansa, no se levanta con la misma ilusión y esas cosas“, comentó McDonald.

Jonathan McDonald con San Carlos

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Además, el delantero explicó que la decisión no es sencilla y que lleva varios meses valorando los pros y contras, especialmente después de recordar que debutó en noviembre de 2004 y ya suma casi 22 años de trayectoria en el fútbol.

“Llega un momento en el que uno tiene que tomar la decisión, que no es fácil; lo he pensado más o menos por seis meses, analizando los pros y los contras, y ve qué tanta ilusión sigue teniendo uno para seguir jugando. Vamos a tomarnos con calma estas vacaciones y ver qué hacemos”, aseveró Jonathan para La Teja.

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Los últimos números de Jonathan McDonald

En este torneo con San Carlos, Jonathan McDonald tuvo una participación bastante limitada, reflejo de su nuevo rol dentro del equipo.

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El delantero apenas acumuló 168 minutos en diez partidos, siendo titular solo en dos ocasiones, y no logró marcar goles, además de registrar dos expulsiones, números que evidencian la poca incidencia que tuvo en el cierre del certamen.

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Equipos en los que jugó Jonathan McDonald

A lo largo de su carrera, Jonathan McDonald ha pasado por varios equipos tanto a nivel nacional como internacional, consolidándose como un delantero con amplia trayectoria.

En Costa Rica vistió camisetas importantes como Alajuelense, San Carlos y Herediano, mientras que en el extranjero tuvo experiencias en clubes como Kalmar FF y Kalmar U21 en Suecia, Vancouver en Canadá y Al-Ahli SC, sumando recorrido y diversidad en su camino como profesional.

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