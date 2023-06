En su arribo a Costa Rica, Joel Campbell se detuvo a hablar con la prensa y se refirió a la novela sobre su futuro. El jugador no confirmó que firmará contrato con Alajuelense, pero dio a entender que el club Manudo es el equipo que más posibilidades tiene de ficharlo.

El futbolista del Club León, su contrato termina el 31 de junio, habló con ESPN y le envió un mensaje a los aficionados de Saprissa. Aseguró que entiende un poco su molestia y que es lógico que no le guste que el se termine decantando por la Liga.

“Me fui hace 13 años y ningún gol he metido y quiero marcar mi nombre en el fútbol nacional. Si me quedo, si firmo, voy a hacerlo de la mejor manera como siempre. Tengo casi doce años fuera y debo tomar decisiones por mi tranquilidad y regresar si regreso no es nada malo. Tengo 30 años, es buena edad y es una decisión más personal que deportiva“, comenzó declarando Campbell.

Y agregó sobre los aficionados del Saprissa: “A todo el saprissismo no le va a gustar, pero esto es algo de fútbol y si tomo la decisión no les va a gustar. Es algo muy entendible y sí hay situaciones que no son del todo ciertas, pero vamos a esperar”.

Para finalizar, Joel concluyó: “A su tiempo, si tomo la decisión voy a decir las cosas cómo realmente pasaron, como siempre he hablado, siempre he hablado con la verdad, no es momento para eso, quiero estar tranquilo en selección, y después hablaremos”.