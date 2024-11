Francisco Calvo pone en su lugar a Panamá y le enrostra un logro de Costa Rica.

Francisco Calvo, capitán de la Selección de Costa Rica, empezó a vibrar los partidos contra Panamá por la Liga de Naciones de Concacaf 2024/25, que definirán cuál de las dos se quedará con el boleto al Final Four.

Al tratarse de una serie tan vibrante, tanto algunos aficionados como periodistas panameños han hecho mención a la “paternidad” de su país ante la Sele, rival contra el cual no cae hace cinco juegos —inclusive, la eliminó en la pasada edición del torneo con un contundente global de 6 a 1—.

Pese a esta situación, el central evitó entrar en polémicas. Y si bien elogió a los dirigidos por Thomas Christiansen, también les recordó por qué tendrán delante a una de las selecciones más laureadas y prestigiosas de la región.

Francisco Calvo le enrostra a Panamá un logro de Costa Rica

Francisco Calvo fue contundente en la previa de los cuartos de final de la Liga de Naciones: “La jerarquía que tiene la Selección de Costa Rica nadie se la va a quitar, nos la hemos ganado a través de los años y está para respetarse”, empezó.

“Tenemos cinco partidos de no ganarle a Panamá, hay que darles mérito, porque han evolucionado y juegan bien, pero seguimos siendo la Costa Rica con seis Mundiales en la espalda y nadie nos lo quita. Vamos a tratar de hacer respetar esto y esta serie es totalmente diferente”, alertó el zaguero de 32 años.

Además, se refirió a los polémicas dichos de la prensa canalera: “Si en Panamá se sienten favoritos, está bien. Pueden decir lo que quieran, pero nosotros no vemos medios panameños, imaginaría que no lo hace nadie en el grupo y si lo hace, les diría que no, pues no suma nada”.

Por último explicó que “la selección anímicamente está bien. Costa Rica no está preparando los partidos con rencor, pensando en la historia corta, sino en el objetivo que es clasificar al Final Four”.

¿Cuándo es el partido de Costa Rica vs. Panamá?

La ida de los cuartos de final se jugará este jueves 14 de noviembre, a las 8:00 p.m., en el Estadio Nacional. Mientras que la serie se cerrará en el Rommel Fernández, el próximo 18 de noviembre, a la misma hora.