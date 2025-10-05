La Selección de Costa Rica afrontará uno de los partidos más importantes de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Este jueves visitará Honduras para la tercera jornada del Grupo C, en un duelo que será un punto de inflexión por la lucha en el primer puesto.

Si Honduras vence a la Tricolor, el equipo de Miguel Herrera quedará muy comprometido en la tabla de posiciones. Quedará con dos puntos y tendrá que acortar una diferencia de cinco a falta de tres jornadas para que finalice la última etapa.

Ante la importancia del partido, el estratega mexicano tomó dos decisiones antes de emprender viaje a San Pedro Sula. La Sele se subirá al avión el miércoles y aterrizará en tierras catrachas cerca de las seis de la tarde.

Publicidad

Publicidad

ver también Fedefútbol confirma lo que todo Costa Rica quería saber sobre Celso Borges antes del clásico con Honduras: “Se decidió…”

Las dos decisiones que Costa Rica llevará a cabo en Honduras

Ya en Honduras, nadie de la delegación de Costa Rica brindará declaraciones según informó la Fedefútbol. Además de esta decisión, el Piojo Herrera determinó que La Sele vuelva al hotel para bañarse y luego dirigirse al aeropuerto para volar a territorio nacional.

“Es nuestra idea, salir un día antes, llegar tarde, comer, cenar, vamos a la cancha para verla, ni siquiera vamos a entrenar ni nada. A dormir, jugar y regresar. Terminado el partido nos regresamos“, le manifestó el DT de La Sele a La Nación.

Publicidad

Con esta decisión que tomó el entrenador, el seleccionado tico estará en tierras costarricenses el viernes sobre la madrugada. Tendrá poco tiempo de descanso, ya que el juego contra Nicaragua en el Estadio Nacional será el lunes 13 de octubre.