Leonel Moreira no se guardó nada tras avanzar a la final de la Copa de Costa Rica.

Alajuelense está viviendo realmente un momento dulce estando con vida en las tres competiciones esta temporada: Copa de Costa Rica, el Torneo Apertura y la Copa Centroamericana. Una de las grandes figuras en estos logros ha sido Leonel Moreira, quien no se olvidó del Saprissa, incluso en estos momentos.

Recientemente el equipo de Alajuelense dirigido por Alexandre Guimarães, aseguró su lugar en la final de la Copa de Costa Rica tras un emocionante desenlace por penales, donde superaron a Santos de Guápiles. Leonel Moreira uno de los referentes rojinegro, no dudó en no guardarse nada.

¿Qué dijo Leonel Moreira sobre Saprissa?

“A mí los otros equipos no me interesa lo que piensen. A mí me interesa lo que piense nuestra dirigencia, nuestro entrenador y cada uno de mis compañeros. Uno representando a esta institución como lo es Alajuelense hay que salir a ganar todos los torneos“, afirmó Leonel Moreira.

Leonel Moreira – Alajuelense

“Detrás de cada avance de nosotros en los torneos hay una planificación atrás, un cronograma que la gente encargada tiene y la forma de nosotros hacer respetar eso es lo mejor profesional posible“, sentenció Leonel Moreira.

Con este presente de Alajuelense, el equipo de Leonel Moreira alimenta su ilusión de lograr el anhelado triplete, una hazaña que pondría un broche de oro a una temporada de gran esfuerzo y competitividad en todos los frentes.