El esperado enfrentamiento entre el Real Estelí y el Deportivo Saprissa en la Copa Centroamericana ha generado mucha expectativa en los aficionados de ambos clubes. Uno de los protagonistas destacados de este encuentro es Byron Bonilla, exjugador de los Morados y actual figura del conjunto nicaragüense.

En medio de la preparación para el partido, el futbolista pinolero concedió una entrevista a Radio Columbia en donde destacó la admiración y el respeto que siente hacia su ex equipo. Respondió ante la pregunta si festejaría o no un gol contra el combinado tico.

“En Saprissa me apoyaron mucho, conocí a grandes personas que todavía hoy en día hablo con ellos y están ahí. Yo siempre intento ser agradecido, soy agradecido con Sporting FC, con Grecia, con Cartaginés y sobre todo con Saprissa, por eso yo no celebraría algo contra ellos“, comenzó respondiendo Bonilla.

Y agregó: “La afición de Saprissa aún me escribe, me respeta, me aprecia y yo les tengo mucho respeto en todo momento. Si yo anoto o asisto, no celebro, me contendría, Saprissa es un club al que le tengo mucho respeto y un tiempo me debí a ellos y eso lo tengo muy claro”.

¿Cuándo se enfrentan Real Estelí y Deportivo Saprissa por Copa Centroamericana 2023?

El enfrentamiento entre Real Estelí y Saprissa, correspondiente a la ida de los cuartos de final, se llevará a cabo en el Estadio Independencia y está programado para comenzar a las 6 p.m. Este partido es un evento de gran relevancia en la Copa Centroamericana y enfrenta a dos equipos con una rica historia en el fútbol de la región.