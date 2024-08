La cesión de Leonardo Menjívar en Alianza está cerca de llegar a su fin. El salvadoreño aún no se ganó un sitio en el once titular, pero el martes pasado jugó por la suspensión de Marvin Monterroza y estuvo cerca de dar un golpe sobre la mesa en la derrota 2-1 ante Alajuelense, el club dueño de su ficha.

Un remate suyo se estrelló en poste, quedando a centímetros, quizás, de evitar la eliminación de los Albos de la Copa Centroamericana. Este panorama obliga al “Machito” a centrar sus energías exclusivamente en la Liga Mayor y ayudar a los suyos a conseguir el bicampeonato antes de volver al cuadro Rojinegro.

Sin embargo, el seleccionado cuscatleco puso un manto de duda en torno a esta situación. En junio, le pidió a la directiva de la Liga prolongar su préstamo para tener el rodaje que Andrés Carevic no le garantizaba. Aunque la llegada de Alexandre Guimaraes, quien elogió al juvenil, podría cambiar las cosas.

¿Qué dijo Leonardo Menjívar sobre su regreso a Alajuelense?

“Ahorita no pienso en eso, sino que vivo en el presente. Estoy en Alianza, estoy aquí en mi país, en El Salvador, y ahorita estoy enfocado en eso. Más adelante, pues no sé. Todavía tengo contrato con Alajuelense y sea lo que sea cuando termine el torneo veremos qué pasa”, le dijo Menjívar a La Nación.

Sin embargo, cuando se le preguntó si le gustaría retornar a Alajuelense, fue tajante: “Claro, es un buen equipo, las instalaciones son las mejores de Centroamérica y pase lo que pase, hay que tomarlo con calma”.

Además, se refirió a lo cerca que estuvo de hacer valer la ley del ex: “No se me dio, pero creo que habría sido bonito anotar, no porque era contra la Liga, sino porque en lo personal uno siempre quiere anotar y ayudar al equipo. Busqué el gol, no se dio y ahora a seguir trabajando, a prepararnos, porque nos toca afrontar partidos de la liga nacional”.

Celso Borges y Guimaraes hablaron sobre Leonado Menjívar

El capitán de Alajuelense, Celso Borges, tuvo palabras de afecto para con Menjívar: “Verlo aquí y verlo que está bien y verlo contento, eso le va bien a uno también. Ha hecho un buen partido”, le aseguró a Diario El Salvador, añadiendo que “es un buen jugador y esperemos que esté en plenitud de forma para estar con nosotros”.

Leo Menjívar pelea por arrebatarle la bola a Celso Borges. (Foto: Concacaf.com)

Sobre el extremo de 22 años también habló Guimaraes, técnico de la Liga, quien lo destacó por ser “un jugador con características diferentes” y se limitó a decir que “cuando termine la temporada, tomaremos decisiones”. Recordemos que el ex Chalatenango tiene contrato con la Liga hasta diciembre de 2025.