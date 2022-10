Rónald Gómez: "Hay gente que jugó toda la eliminatoria y al final no va a ir al Mundial"

La lista definitiva de la Selección de Costa Rica con los nombres de los jugadores que irán a Qatar para el Mundial está a la vuelta de la esquina, la próxima semana, la Federación Costarricense de Fútbol dará los 26 nombres que representarán al país en la gran fiesta.

Esta lista ha desatado la polémica y miles de comentarios en periodistas, espacios deportivos y desde luego, en la numerosa afición que sigue al deporte rey en Costa Rica y hasta fuera de las fronteras; nadie escapa a la tentación de mencionar su lista personal.

La lista definitiva a la vuelta de la esquina

Y como el tiempo se agota y solo hay espacio para 26 jugadores, empiezan las dudas por parte de la prensa en torno a quienes serán los escogidos (y los rechazados) para representar al país en Qatar.

Sobre este tema fue abordado el Asisente de la Sele, el exjugador y técnico Ronald "la Bala" Gómez, en Teletica Radio, quien lanzó una frase que dejó espacio a suspicacias.

Sobre la consulta, Gómez dijo lo siguiente: "Pasa en todas las selecciones del mundo. Hay gente que ha jugado todas las eliminatorias y al final no va al Mundial y otra gente que de último momentose mete en la lista. Puede pasar."

Estas palabras generaron un mar de comentarios en las redes sociales, algunos pocos, apoyando la respuesta de Gómez, pero la mayoría se volcó en críticas hacia lo expresado y de paso aprovecharon para pedir al cuerpo técnico de La Sele que los elegidos sean jugadores que estén en un gran momento.

Durante las ultimas semanas, no son pocas las voces que se han manifestado en contra del llamado de algunos jugadores que -para su criterio- ya no tienen el nivel para competir a nivel de selección, entre los más mencionados resalta el nombre del capitán, Bryan Ruiz, pero no es el único.

También se leen muchos comentarios de aficionados que ruegan incluir a jugadores que poseen un buen nivel pero que no han sido tomados en cuenta por el timonel Luis Fernando Suárez, tales como Cristian Gamboa.

La Federación tica ya entregó una pre-lista a FIFA con el nombre de 50 jugadores costarricenses y de esa pre-lista saldrán los 26 jugadores que finalmente viajarán como seleccionados a la cita mundialista.