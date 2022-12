La satisfaciiondel deber cumplido tiene muy felices a los miembros del Club Sport Cartaginés y en especial a su goleador estrella, el cubano, Marcel Hernández, quien no dudó en alardear con el buen año que ha tenido su equipo durante este 2022.

Por primera vez en su historia, el cuadro brumoso consiguió dos títulos en un mismo año, siendo el 2022, uno de los mejores años para el conjunto blanquiazul.

Orgullo colectivo, silencio personal

Los de la vieja metrópoli conquistaron el Clausura 2022 a mitad del año y este miércoles se coronaron campeones del Torneo de Copa 2022, una situación que está rompiendo mitos, según el criterio del atacante caribeño.

"Todos los jugadores que han pasado por acá han dejado una huella, nosotros no seremos más o menos que los que han estado antes en esta institución, todos la han sabido representar y nosotros nos tocó vivir un momento dulce, de mucho compromiso y batalla, supimos sufrir, estamos viviendo algo único para muchos aficionados que no habían visto al Cartaginés ser campeón, entonces estamos entrando en páginas doradas que para nadie es un secreto, que Cartaginés no tiene muchos campeonatos pero estamos viviendo una época o una era rompiendo mitos, paradigmas de cosas que no se podían, este grupo lo está haciendo con compromiso a la institución, estamos poniendo al Cartaginés donde merece estar" indicó el goleador a FUTV.

Sin embargo y a pesar del optimismo que profesa, no ha querido definir su futuro con el club y cada que la prensa le cuestiona este tema, evade una respuesta concreta, aunque deja ver que ya tendría algunas ofertas en su mano.

"Hemos conversado mucho con el presi (Leonardo Vargas), con Paulo también, yo creo que al final es de primero disfrutar esto (el título de la Copa) que estamos viviendo hoy (...) Seguramente en los próximos días o más adelante sabremos qué va a pasar con Marcel, cuál será la decisión, pero por ahora yo quiero centrarme mucho en disfrutar con ellos, porque me han apoyado mucho, han sido parte de lo bueno y lo no tan bueno” señaló Hernández a FUTV.