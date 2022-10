Duro golpe para el Club Sport Herediano que cayó derrotado (2-0) ante el Deportivo Saprissa en la ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2022. Sin embargo todavía tienen una revancha que buscar y sobre esto habló el profesor Hernán Medford, quien aseguró que darán todo hasta el final e incluso envió un mensaje a los Morados.

Los dirigidos por Jeaustin Campos pudieron sacar buena ventaja ante la escuadra rojiamarilla comandado por Hernán Medford, y es un resultado que deja la serie encaminada pero aún abierta, sin embargo, los heredianos quedaron en una muy incómoda posición. A pesar de eso, todo ha quedado abierto para la vuelta.

"Simplemente Saprissa fue superior a nosotros, no hay ningún tipo de excusa. Hace un tiempo Herediano no juega un partido así de malo. Ojalá nos den por muertos, eso sería lo más ideal, quedan 90 minutos. Yo sigo positivo y mi equipo puede ganar el próximo sábado y solo por un mal partido no puede hacer otra gran partido, mejor esperamos al otro sábado", argumentó Medford.

"En una final no hay curva de rendimiento. Una final es final, son partidos totalmente diferentes. Si fuera curva de rendimiento quiere decir que hubiéramos ganado el campeonato hace tiempos. Hace dos partidos, pero no fue así. (El sábado) tenemos que ratificar lo que hicimos allá en el último partido, es sólo ser más efectivos", sentenció Hernán Medford.

Deportivo Saprissa con este primer resultado positivo dio un gran paso en sus aspiraciones de levantar el título 37 de su historia y deberá definir esto en el encuentro de vuelta ante Herediano el próximo 05 de noviembre a las 6:00 PM en el Estadio Coyella Fonseca por la Gran Final de vuelta