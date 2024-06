La Selección de Panamá se ha convertido en uno de los equipos más afectados en la actual Copa América. Luego de su debut con derrota frente a la Selección de Uruguay, tendrán que medirse a Estados Unidos con varios factores en contra, incluyendo las lesiones de José Luis Rodríguez e Ismael Díaz.

Múltiples lesiones

No cabe duda de que las lesiones han golpeado a la Selección de Panamá durante las últimas semanas. Todo inició con Fidel Escobar, Jiovany Ramos y Andrés Andrade, luego se unirían Cecilio Waterman, Aníbal Godoy y los más recientes, José Luis Rodríguez e Ismael Díaz.

Puma viene de sufrir un golpe en el hombro que no le permitirá estar en los partidos de Estados Unidos y Bolivia. Mientras que Ismael acarrea un golpe en el tobillo que lo obliga a ausentarse para el juego ante Estados Unidos, a la espera de que se pueda recuperar para la última jornada de la ronda de grupos.

El terreno de juego

Por otro lado, el Mercedes-Benz Arena es uno de los primeros estadios que recibió críticas por el terreno de juego. En la primera jornada, Lionel Scaloni se refirió a la grama, asegurando que no se podía practicar un buen fútbol en ella.

“Menos mal que ganamos, pero no se puede jugar al fútbol en esta cancha. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped de sintético a pasto hace dos días. Lo siento, no es una excusa, pero no es una cancha para jugar al fútbol”, manifestó el técnico campeón del mundo.

Iván Barton

En cuanto a la terna arbitral, se confirmó que sería Iván Barton el juez central designado para el encuentro entre Panamá y Estados Unidos. El salvadoreño se ha caracterizado por algunas decisiones polémicas en sus partidos dirigidos.

Su compromiso más reciente, fue el México vs. Honduras del repechaje rumbo hacia la presente Copa América. En aquel cotejo, el árbitro agregó nueve minutos de reposición, en los que el equipo de Jaime Lozano terminó igualando el compromiso a los once minutos de añadido.