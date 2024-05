La Selección de Costa Rica se encuentra en la recta final de su preparación para la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos. Bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, el equipo nacional se ilusiona con realizar un buen papel en el torneo continental. Sin embargo, la tranquilidad del grupo se vio empañada en los últimos días por la posibilidad de que uno de los jugadores quede fuera de la lista de convocados por un motivo insólito.

Andy Rojas, la joven promesa del fútbol costarricense, se encuentra en una carrera contra el tiempo para obtener su visa americana y poder ser parte de la Selección de Costa Rica en la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos el próximo mes.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) está trabajando contrarreloj para solucionar el problema y poder contar con el jugador en la lista final. Se están realizando gestiones con las autoridades migratorias estadounidenses para agilizar el trámite del pasaporte.

¿Cuál es la situación de Andy Rojas en la Selección de Costa Rica?

El atacante del Herediano, de 18 años de edad, ha sido una de las figuras destacadas del fútbol tico en los últimos meses, y su ausencia en el repechaje para la Copa América y el amistoso contra Argentina en marzo pasado fue un duro golpe para el equipo nacional.

Andy Rojas con la camiseta de Herediano

Rojas ha estado realizando todos los trámites necesarios para obtener su visa americana lo más rápido posible. Sin embargo, el proceso ha sido más lento de lo esperado, y la incertidumbre sobre su participación en la Copa América crece cada día.

Declaraciones de Andy Rojas

“No salió el trámite de la visa (en aquel momento), pero ya estamos en movimiento por eso. Sí, duele bastante, pero hay cosas que por algo pasan y por algo Dios no quiso que fuera a esos partidos. Todavía estoy esperándola. Todavía no he ido a la cita, pero ya estamos moviéndonos con eso. Sí estaría lista para la Copa América“, comentó Rojas para Diario Extra.

“En lo personal estoy contento, me siento bien con el torneo que hice, no se logró el resultado, pero en lo personal siento que hice un buen torneo. Agradecido con Dios que me da esta oportunidad. Estoy con calma, no dándole tantas vueltas al asunto, concentrado y enfocado en lo que viene”, finalizó.